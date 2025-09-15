María Pérez, el orgullo de la marcha española

Con motivo del último Día Internacional del Orgullo LGBTQ+, María Pérez, que este sábado revalidó su título mundial de 35 km marcha, fue una de las elegidas por el organismo deportivo del gobierno español para ser rostro de la campaña "Deporte con Orgullo".

La atleta española de 29 años, que en 2022 se casó con su novia Noe Morillas y que se ha manifestado en numerosas ocasiones en contra de la homofobia, se resiste sin embargo, con humildad, a ser considerada un referente.

"Creo que es importante que cada uno sea uno mismo, que cada uno se muestre como es realmente. Me alegro mucho si he ayudado a alguien en el colectivo LGBT siendo como yo soy, siendo yo misma", dijo María Pérez en una entrevista con la AFP esta semana, en vísperas de la participación en el Mundial de Tokio.

"Yo me limito a trabajar en lo mío y a vivir siendo como soy, me siento una privilegiada. No creo que sea tanto un referente, pero siempre estoy dispuesta a ayudar", apuntó.

- El resurgir de 2023 -

Antes de su doble título mundial (20 y 35 km marcha) de hace dos años en Budapest, que marcó un antes y un después en su carrera, ya había aprovechado su proyección pública para lanzar mensajes en favor de la visibilidad.

"Hoy más alto que nunca, ¡Feliz Día del Orgullo LGTBIQ+! Porque el amor no entiende de sexo ni de género", escribió entonces en Twitter (actual X) con motivo del 28 de junio de ese año.

Ese 2023 marcó un resurgir para ella no solo profesional sino también personalmente después del cáncer que se le diagnosticó a su esposa y que ya pudo dejar atrás.

"La enfermedad de mi mujer me ha hecho ver la vida de diferente manera", ha dicho en diversas entrevistas.

Los problemas de salud de Noe le afectaron negativamente en su carrera. Y su recuperación fue un revulsivo.

El año 2022 sus resultados fueron decepcionantes, pero en el Mundial de Budapest 2023, con Noe presente como su fan número 1, pudo dar el gran golpe con un doblete de oros en 20 y 35 kilómetros.

Lo primero que hizo fue ir a besar a su esposa después de aquellos éxitos, que mejoraban el que hasta entonces era su gran logro, el título europeo de 2018.

- Último ciclo olímpico -

En los Juegos Olímpicos de Tokio en 2021 había tenido una enorme decepción al quedar cuarta ("la medalla de chocolate", como acostumbra a decir) en los 20 kilómetros. En el Mundial de Eugene-2022 fue descalificada.

Fue entonces cuando preparó un plan concienzudo con su entrenador, Jacinto Garzón, que ha conducido a los éxitos de los últimos años, ya que el doble oro de Budapest se vio acompañado luego por dos medallas olímpicas en París, la plata en 20 kilómetros y el oro en el relevo mixto por equipos, haciendo dupla con Álvaro Martín, uno de sus grandes amigos.

El éxito en el Mundial de Tokio, donde todavía le quedan los 20 kilómetros marcha del sábado por la próxima semana, aumenta todavía más la gloria de una carrera que planea llevar hasta los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028 porque desea después de eso ser madre.

"Estoy en mi último ciclo olímpico. Cuando sean los Juegos en Los Ángeles tendré 32 años. Y estoy pensando en la maternidad porque me encantan los niños y creo que hay vida más allá del deporte. Todo en la vida tiene su momento y creo que después de Los Ángeles será el momento para eso", aseguró en su charla con la AFP.