Marcell Jacobs, la incógnita del campeón olímpico de los 100 metros

¿Aspira realmente Marcell Jacobs a revalidar su oro olímpico en los 100 metros, la prueba reina del atletismo? No parece entre los favoritos, pero tampoco lo estaba cuando dio la sorpresa al triunfar en los Juegos de Tokio hace tres años.

La victoria del velocista italiano nacido en El Paso (Texas, Estados Unidos) fue una de las grandes sorpresas de aquellos atípicos Juegos Olímpicos de la burbuja por el covid-19, estableciendo entonces un nuevo récord de Europa (9.80) que sigue vigente.

Jacobs confirmó unos días después su eclosión entre los mejores ayudando a Italia a proclamarse campeona olímpica en el relevo 4x100 metros, a la vez que multiplicaba las dudas y hasta las especulaciones.

¿Cómo había conseguido ese exespecialista del salto largo convertirse en uno de los hombres más rápidos? Antes de 2020, Jacobs nunca había bajado de los 10 segundos en su único título destacado era un oro en los 60 metros del Europeo en pista cubierta.

Después de su éxito olímpico, Jacobs desapareció de los radares en las últimas reuniones de la Liga de Diamante de atletismo (Eugene, Bruselas y Zúrich), alegando cansancio y un problema de rodilla.

"Ni siquiera me llegan a molestar esas sospechas maliciosas de dopaje", llegó a afirmar en septiembre de 2021, un mes después de su éxito olímpico.

En 2022, Jacobs aumentó su cosecha de medallas proclamándose campeón mundial en pista cubierta en los 60 metros y logrando un primer oro europeo de 100 metros.

En el Mundial de Eugene (Estados Unidos), la gran cita del atletismo de ese año, se retiró en las semifinales por una lesión. Los problemas físicos le acompañaron en los siguientes meses.

Un año después, en el Mundial de Budapest de 2023, ni siquiera consiguió clasificarse para la final de la prueba, una enorme decepción para todo un campeón olímpico.

- Cambio de entrenador -

"Las críticas de la gente realmente me afectaron mucho", admitió después de ello al diario británico The Guardian.

"Vinieron de todas partes, de Italia y del extranjero. Como si no estuviera compitiendo porque tenía miedo. Nunca he tenido miedo de nada en la vida. No competía porque no podía. Fue una época difícil, entrenas para conseguir resultados y si no los logras es duro. Los dos años después de los Juegos Olímpicos fueron difíciles. Creo que fue un shock y hasta incomodidad con el hecho de que un italiano lograra el oro en los 100 metros", sentenció.

Para dejar atrás las dificultades de 2022 y 2023, Jacobs decidió varios cambios importantes.

Para empezar, de entrenador. Se mudó con su familia a Estados Unidos para trabajar con Rana Reider.

En junio en Roma, Jacobs revalidó su oro europeo de los 100 metros, lo que parece ser un buen presagio para la cita parisina.

"Tenía tres objetivos: la salud, defender el título europeo y revalidar también el olímpico", afirmó el velocista después de triunfar ante sus compatriotas.

Jacobs paró el crono por primera vez por debajo de los 10 segundos esta temporada en Turku (9.92), para llevarse en junio la victoria en los Paavo Nurmen Games, después de haber corrido en 9.99 en las series.

Ese 9.92 de Finlandia fue su tiempo más rápido desde los Juegos Olímpicos de Tokio.

- "Ya hice historia" -

La trayectoria de los últimos meses hace que muchos empiecen a tenerle en cuenta también para la batalla olímpica.

"Es uno de los principales, de los que más me gustan", dijo sobre él a la AFP el mítico velocista estadounidense Carl Lewis.

Jacobs nació en Texas, de padre militar estadounidense y madre italiana, que fue quien le crió en Roma desde que era muy joven.

"Ganar un segundo oro [en 100 metros, en París] no me cambiaría mucho o no cambiaría mi imagen. Por supuesto, sería positivo, pero viniendo de un país donde nadie antes de mí había ganado un oro olímpico en los 100 metros yo ya hice historia y lo que conseguí será siempre histórico", aseguró.

"Durante años aprendí que tenía que enfocarme en lo que yo quería y lo que creía que podía hacer. No en demostrar nada a los demás, sino a mí mismo", sentenció.