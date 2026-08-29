Marc Márquez se lleva la carrera esprint del GP de Aragón

El vigente campeón del mundo de MotoGP, el español Marc Márquez (Ducati), ganó el sábado la carrera esprint del Gran Premio de Aragón, 13ª de las 22 pruebas e la temporada de MotoGP, sobre el trazado MotorLand.

Marc superó a su hermano Álex (Ducati-Gresini) y al italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que pese a haber logrado la pole con un gran tiempo, perdió dos posiciones en los primeros metros de carrera.

La victoria permite a Márquez recortar siete puntos la distancia en el campeonato respecto al líder provisional Jorge Martín (Aprilia), que fue quinto en el esprint.

Sobre el trazado aragonés, el catalán de 33 años suma siete victorias en los últimos 11 Grandes Premios, incluidas las dos últimas ediciones (2024, 2025). Una octava victoria el domingo colocaría a Marc Márquez de nuevo en la lucha directa por una nueva corona mundial.

El siete veces campeón del mundo de MotoGP fue sorprendido por Bezzecchi en la sesión de clasificación, en la que el italiano batió el récord del circuito (1:44.962) para lograr la decimosegunda pole de su carrera.

Pero en la carrera esprint de 11 vueltas, el mayor de los hermanos Márquez apenas necesitó de unos metros para cobrarse la revancha en la primera curva.

Segundo en la parrilla, el piloto Ducati buscó el interior, apuró la frenada y se hizo con las riendas de la carrera, por delante de su hermano, que también sorprendió a Bezzecchi en el primer giro.

- A 33 puntos de Martín -

"Sabía que Marco tenía un neumático blando y yo medio así que mi única opción para ganar era tener una buena salida y adelantarlo en la primera curva. Creo que podemos mejorar todavía para el Gran Premio (del domingo)", explicó Marc Márquez.

"Quizás podría haber tenido una mejor salida, pero creo que incluso yendo primero no habría podido ganar porque Marc y Álex eran más rápidos. Pese a ello estoy muy contento con mi jornada", declaró por su parte Bezzecchi.

El también español Pedro Acosta (KTM) fue cuarto, por delante de sus compatriotas Martín y de Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini).

"Hoy no pude hacer mejor que quinto porque me faltaba ritmo así que estoy satisfecho. Todos los puntos van a contar así que es mejor quedar quinto que caerse", declaró Martín tras la esprint.

El brasileño Diogo Moreira (Honda-LCR) se hizo con la séptima posición, seguido del español Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse).

El domingo (12h00 GMT) Márquez deberá volver a encontrar la forma de superar a Bezzecchi para conseguir los 25 puntos que pueden reajustar la lucha por el título.

El campeón del mundo en 2024 Jorge Martín, que nunca ha ganado en Aragón, mantiene 29 puntos de ventaja sobre Bezzecchi y 33 sobre Márquez, por lo que tiene asegurado llegar al próximo Gran Premio de San Marino (11 al 13 de septiembre) como líder, incluso en caso de caída y victoria de alguno de sus rivales.