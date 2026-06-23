Marc Márquez renueva con Ducati hasta 2028

El piloto español Marc Márquez, vigente campeón del mundo de MotoGP, renovó por dos años su contrato con Ducati Lenovo hasta el final de la temporada 2028, anunció el martes la escudería oficial de la marca italiana.

El catalán de 33 años seguirá la aventura iniciada en 2024 con Ducati, tras su marcha de Honda. En la escudería con sede en Borgo Panigale logró sumar en 2025 el séptimo título de su carrera en la categoría reina del motociclismo, el primero vestido de rojo.

"Sigo compitiendo porque me apasiona este deporte y porque quiero seguir luchando por objetivos grandes. Estoy convencido de que este es el lugar adecuado para hacerlo. Mientras esté aquí, daré el máximo para volver a pintar el futuro de rojo", declaró Márquez, citado en el comunicado de Ducati.

"Como ingeniero, trabajar con Marc me ha impresionado. Ha llevado la (moto) Desmosedici GP al máximo de sus prestaciones, exaltando todos sus componentes. Las ambiciones no cambian y estoy contento de poder vivir, tanto deportiva como humanamente, un nuevo capítulo de esta historia Ducati junto a Marc", celebró por su parte Luigi Dall'Igna, patrón de Ducati Corse.

Esta temporada Márquez ocupa la cuarta posición del campeonato mundial tras nueve carreras, a 40 puntos del líder italiano Marco Bezzecchi. Sus únicas dos victorias de la temporada han llegado en los dos últimos Grandes Premios, en Hungría y República Checa.

A principios de mayo, Márquez sufrió una fractura del quinto hueso metatarsiano del pie derecho y fue sometido a una doble operación de pie y espalda que le hizo perderse los Grandes Premios de Francia y Catalunya.

Esta renovación era esperada, y varios medios habían informado ya en enero de un principio de acuerdo entre ambas partes para las temporadas 2027 y 2028.