Marc Márquez regresa en Mugello pese a no estar al 100%

Tres semanas después de su violenta caída en Le Mans, el español Marc Márquez, vigente campeón mundial de MotoGP, regresa a la competición este fin de semana en el Gran Premio de Italia, pese a estar todavía mermado físicamente.

Aquella caída en el final de la carrera esprint del Gran Premio de Francia hizo que el piloto catalán de 33 años se fracturara el quinto metatarso del pie derecho y pasara por quirófano un día después en Madrid.

Los cirujanos aprovecharon entonces para quitarle dos tornillos de una intervención anterior que le causaban dolores en el hombro derecho.

"Habían previsto quitar solo uno, pero cuando abrieron había más daños de los que esperaban, así que retiraron dos y trabajaron en un hueso. Abrieron bien para entender dónde estaba el nervio. Por eso no tengo todavía unas sensaciones perfectas", explicó el mayor de los hermanos Márquez.

El hombro le molestaba al piloto de Ducati desde el principio de la temporada y le impedía dar el máximo.

Ahora, en Mugello, en casa de su formación, será difícil que pueda ser el dominador de la carrera pero se ha fijado como misión limitar los daños en la clasificación y recuperar las buenas sensaciones.

"Si estoy aquí es porque siento que puedo responder todo el fin de semana. No con la intensidad máxima, evidentemente. Tengo que ir poco a poco. El pie da igual, no es nada, eso no me va a limitar", siguió detallando el siete veces campeón mundial en la categoría reina del motociclismo.

"Pero el hombro derecho lleva tiempo porque el tornillo tocaba el nervio y el nervio desconectaba algunos músculos", agregó.

- Martín, por Bezzechi -

Marc Márquez, que se perdió el Gran Premio de Cataluña hace dos semanas, está ya relegado a 85 puntos del líder Marco Bezzechi, de Aprilia.

"Es el momento adecuado para volver a subir a la moto y continuar mi evolución, con la mentalidad adecuada: intentar estar ahí. La carrera es la carrera, siempre puedes caerte, siempre hay riesgo. Pero veremos si puedo adaptarme bien", afirmó.

Segundo en la general del Mundial está otro español, Jorge Martín, de Aprilia, a 15 puntos del líder italiano.

El madrileño, que ganó las dos carreras en Francia, tuvo luego un fin de semana catastrófico en Montmeló.

"Estamos en Montmeló y partimos de cero. Es la primera vez que vengo aquí con Aprilia y los ajustes de base son muy buenos. Estoy con confianza, espero luchar por el podio", afirmó Martinator.

Atento a ese pulso Bezzechi-Martín de la cabeza de la clasificación está el hombre que por ahora está siendo el tercero en discordia, el italiano Fabio Di Giannantonio, que a bordo de su Ducati-VR46 espera que el apoyo de sus tifosi le dé un nuevo impulso.