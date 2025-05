Marc Márquez no falla en el esprint del GP de Francia con un podio 100% español

Implacable, la leyenda Marc Márquez (Ducati) ganó la carrera esprint del Gran Premio de Francia de MotoGP, sexta prueba de la temporada, este sábado en el circuito Bugatti de Le Mans.

El seis veces campeón del mundo logró su sexta victoria en seis esprints este año, superando a las Ducati-Gresini de su hermano Álex y del novato Fermín Aldeguer.

"Una vez más, la sensación es buena, siempre constante, a veces con mejor feeling y otras peor, pero siempre constante. Me he sentido bien. He tenido paciencia en las primeras vueltas", dijo Marc al difusor DAZN.

Marc Márquez aprovecha este triunfo para recuperar el liderato del Mundial frente a su hermano, quien ahora tiene dos puntos de desventaja.

"Álex siempre está ahí, por lo que mañana será muy importante no fallar. Esto reafirma su nivel, está trabajando increíble, pero sé de lo que es capaz mi hermano. Creo que estará toda la temporada ahí, siendo muy constante, que es uno de sus puntos fuertes", avisó el gran campeón sobre la amenaza que tiene en 'casa'.

"Perdemos el liderato, pero viendo el fin de semana que ha hecho Marc era esperable. El objetivo era el segundo, aunque hemos estado más cerca (del primer puesto) de lo que creía", añadió Álex.

El francés Fabio Quartararo (Yamaha), quien había encendido el circuito Bugatti horas antes logrando la pole position con el récord del trazado, hizo una muy buena salida desde la primera posición pero fue superado por Márquez en la sexta vuelta de las 13 de la carrera, antes de ser incapaz de seguir el ritmo impuesto por las tres motos Ducati.

Quartararo finalizó cuarto tras ser superado por Aldeguer que tocó la Yamaha del francés en una maniobra peligrosa para firmar su mejor actuación en la máxima categoría.

"A una vuelta encontramos algo pero sabemos que el ritmo de carrera es complicado. Nos falta un poco de potencia, un poco de aerodinámica... Son muchas pequeñas cosas", señaló Quartararo.

- Aldeguer, alegría y susto -

El novato español, compañero de equipo en Gresini de Álex Márquez, logró su primer podio en el esprint.

Las celebraciones del joven de 20 años tomaron un giro inesperado cuando chocó con la rueda trasera del ganador de la carrera en la vuelta de enfriamiento.

No hubo daños y Marc Márquez se encargó de felicitar al nuevo talento con un abrazo.

"Me siento increíble, es un sueño para mí estar aquí con estos grandes pilotos. Tenemos la velocidad, solo necesitamos más experiencia", dijo Aldeguer.

Otro español, Maverick Viñales, fue quinto con una KTM del equipo Tech3 y el otro francés en la categoría, Johann Zarco (Honda-LCR), finalizó sexto.

El perdedor del día fue el doble campeón mundial italiano Franceso Bagnaia (Ducatti) que se cayó y se encuentra ahora a 31 puntos de Marc Márquez en la general.

La carrera del Gran Premio de Francia, con Quartararo partiendo de nuevo desde la pole, se disputa el domingo (12h00 GMT).