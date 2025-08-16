Marc Márquez gana carrera esprint del GP de Austria de MotoGP

El español Marc Márquez (Ducati), líder del campeonato del mundo de MotoGP, ganó el sábado la carrera esprint del Gran Premio de Austria, 13ª prueba de la temporada, por delante de su hermano Álex Márquez (Ducati-Gresini).

Pedro Acosta (KTM) completó un podio 100% español en esta carrera de 14 vueltas (la mitad del GP del domingo).

El italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que partía desde la pole position, terminó en cuarta posición, mientras que su compatriota Francesco Bagnaia (Ducati), doble campeón del mundo (2022, 2023), tuvo que abandonar.

'Pecco', que partía desde la tercera posición, tuvo una mala salida y retrocedió hasta la 14ª posición. Incapaz de volver a las primeras posiciones, Bagnaia tiró la toalla a mitad de carrera y entró a su garaje.

Marc Márquez, que ha ganado 12 de las 13 carreras esprint de la temporada, aumentó a 123 los puntos que le distancian de su hermano y perseguidor en el campeonato. La distancia respecto a Bagnaia, su compañero en Ducati, es ya de 180 unidades.