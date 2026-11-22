Un fénix que ha vuelto de los infiernos para demostrar que sigue vivo: Marc Márquez revalidó su trono en la MotoGP para confirmarse como leyenda viva de su deporte, en una carrera en la que acumula casi tantos títulos como graves lesiones.

Con ocho coronas en la categoría reina a sus 33 años, Márquez alcanza ahora en lo más alto al mito italiano Giacomo Agostini, lo que evidencia que compite con los más grandes por ser considerado el mejor piloto de motos de la historia.

Su camino hacia el título en este año con su Ducati ha sido algo caótico.

Mermado por las secuelas de su lesión en el hombro derecho de octubre de 2025 en Indonesia, una semana después de su séptimo título mundial, Márquez tuvo un inicio de año difícil pero luego pisó el acelerador una vez avanzada la temporada.

A principios de junio estaba a 102 puntos del liderato del Mundial y tres semanas antes había sufrido una fractura en el pie derecho que le había hecho pasar por quirófano para una doble intervención, ya que aprovechó el momento para corregir también unos problemas en el hombro lesionado en 2025.

Pocos podían prever en ese momento que Márquez podía ser el campeón de la temporada, pero el piloto de Cervera demostró que siempre resurge de sus cenizas.

- Niño prodigio -

Después de un título en 125cc (2010) y otro en Moto2 (2012), su primer título en la MotoGP fue con solo 20 años en 2013, para confirmar el inicio fulgurante de una carrera llena de éxitos.

En ese 2013 acumuló además récords de precocidad, siendo el más joven en ganar un Gran Premio de la máxima categoría y también el de menor edad en liderar el Mundial y luego en ganarlo.

Reinó de manera casi absoluta de 2013 a 2019, con la excepción de 2015, donde su compatriota Jorge Lorenzo logró arrebatarle el título.

En esos años fue gestando además una rivalidad muy recordada con otro gigante del motociclismo, el italiano Valentino Rossi, siete veces campeón en la categoría reina antes del huracán Márquez, entre 2001 y 2009.

- De Honda a Ducati -

Solo las lesiones pudieron frenarle más adelante en su carrera, especialmente desde que en 2020, en plena pandemia, sufrió una terrible caída en el circuito de Jerez, que le hizo ser baja para el resto de la temporada.

Regresó al año siguiente, pero terminó cansándose de Honda y de los problemas de su moto, que cambió desde finales de 2023 por Ducati.

Primero lo hizo con la escudería satélite Gresini, con la que fue tercero en el Mundial de 2024, antes de sumarse la temporada siguiente al equipo principal, una apuesta ganadora.

Nacido en 1993 en un pueblo de la Cataluña interior, en Cervera (provincia de Lleida), el motociclismo era la pasión familiar y su hermano pequeño Álex es también uno de los nombres destacados de la MotoGP.

- Al límite -

Como piloto, su estilo agresivo y su valentía le ha hecho ganarse críticas de otros pilotos, entre ellos Rossi, pero también elogios por los amantes del espectáculo.

Como precio a su osadía, se ha visto a menudo en el asfalto y en la mesa del quirófano.

Las operaciones y lesiones han dejado huella en su cuerpo y en las redes sociales causó impacto en septiembre una fotografía suya con el torneo desnudo y los brazos extendidos, en el que se veía su hombro derecho y los músculos deformados, todo un símbolo de los sacrificios realizados para llegar a lo más alto.

La gran duda ahora es saber si, avanzando ya en la treintena, puede seguir ampliando su palmarés en el futuro y dejar atrás a Agostini, para convertirse en 2027 en solitario en el piloto de motos más laureado de la historia.