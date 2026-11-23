El piloto español de Ducati Marc Márquez, flamante campeón del mundo de MotoGP por octava ocasión el domingo, aseguró este lunes que mientras las lesiones le respeten su "intención es seguir" compitiendo.

Ocho veces campeón del mundo de MotoGP, la última el domingo en Portugal tras asegurar el título a falta de una carrera, Márquez despejó cualquier duda sobre su futuro este lunes en una rueda de prensa en Madrid.

"Sé que ahora estoy viviendo un momento muy bonito que lo quiero disfrutar al máximo", afirmó el piloto español.

Márquez quiere disfrutar como campeón de esta semana que finalizará con el Gran Premio de Valencia de MotoGP, que cerrará la temporada.

El piloto español mostró su deseo de celebrar ahí con los aficionados su título y "luego habrá tiempo de preparar el 2027".

"Pero mientras las lesiones me respeten seguiré en ello, aunque este es un deporte en el que te juegas la vida y siempre hay que tener las cosas muy claras", aseguró, recordando que todavía tiene contrato.

El piloto español ha hecho historia con su octavo título en la máxima categoría del motociclismo, superando a Valentino Rossi, su gran rival, e igualando a la leyenda Giacomo Agostini.

"Igualar al más grande, que es Agostini, es de las mejores sensaciones", reconoció Márquez.

A sus éxitos en MotoGP se unen otros dos títulos mundiales en Moto2 y en 125cc (actualmente Moto3), pero Márquez no se considera el mejor de la historia por haber logrado estos diez títulos.

"No estoy de acuerdo con que sea el mejor piloto de la historia. Que estoy entre los mejores sí porque así lo dicen los números, pero es muy relativo y depende de las épocas, de los momentos", explicó Márquez.

El piloto español también relató que no ha recibido ninguna felicitación de Valentino Rossi, su gran rival en los circuitos, pero que tampoco la espera.

"Ha sido inspiración para muchos pilotos de los que subíamos. Luego, evidentemente, pues no te tienes que llevar bien con todo el mundo", consideró el piloto español.

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