Marc Márquez a por una tercera victoria seguida en la Catedral del motociclismo

Una semana después de su triunfo en República Checa ante la ausencia del líder italiano del Mundial, Marco Bezzecchi (Aprilia), suspendido por haber golpeado a un comisario, el español Marc Márquez (Ducati) buscará una tercera victoria consecutiva este fin de semana en el circuito de Assen, en Países Bajos.

El vigente campeón del mundo, que se impuso en seis ocasiones en su carrera en la "Catedral de la velocidad", tres de ellas en MotoGP (2014, 2018, 2025), buscará una nueva victoria que le meta aún más de lleno en la pelea por revalidar el título mundial.

Tras su lesión en Le Mans a comienzos de mayo, Márquez se perdió las carreras de Cataluña e Italia y se hallaba a 102 puntos de "Bez" después de la victoria del italiano en su tierra en Mugello.

Pero contra todo pronóstico, el catalán, que tuvo que someterse a una doble operación en el hombro y en el pie derechos tras su caída en el GP de Francia, encadenó dos victorias seguidas y se acercó a solo 40 puntos de Bezzecchi, 4º en la general.

"Assen es un circuito bonito, muy rápido y técnico, pero no es de los que mejor se adaptan a mi estilo de pilotaje. Aunque ya he ganado allí, siempre he tenido algunas dificultades en este trazado tan exigente físicamente. He aprovechado estos últimos días para descansar y recargar las pilas. Como de costumbre, el objetivo será ir mejorando a lo largo del fin de semana para estar al 100% el domingo y dar el máximo en la carrera", declaró Márquez.

- Redención para "Bez" -

El siete veces campeón del mundo de MotoGP también buscará brillar en Países Bajos, para poder celebrar como se merece su renovación contractual por dos años anunciada el martes por Ducati.

Bezzecchi, por su parte, tratará de redimirse en Assen tras una cita de pesadilla en Brno.

Justo después de su caída en la carrera al sprint del sábado golpeó en la cara a un comisario que estaba levantando su moto y fue sancionado con una suspensión para el Gran Premio del domingo.

"Estoy contento de volver a Assen, es un circuito que me gusta mucho. Llegamos aquí después de un fin de semana complicado, pero vamos a seguir hacia adelante. El objetivo será seguir trabajando en la misma dirección para confirmar los progresos logrados recientemente y avanzar todavía un poco más", subrayó el italiano.

Los españoles Pedro Acosta (KTM), quien persigue su primera victoria en la categoría reina y que se unirá a Márquez en Ducati el año que viene, y Jorge Martín (Aprilia), así como los italianos Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46) y Francesco Bagnaia (Ducati), podrían ejercer la labor de juez y parte en la contienda sobre el asfalto de Assen.

Bagnaia, campeón del mundo en 2022 y 2023, tomará la salida sabiendo que será piloto de Aprilia en 2027.