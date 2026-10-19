Marc López, nuevo capitán español de Copa Davis

El antiguo doblista español Marc López será el nuevo capitán de Copa Davis de España hasta 2029, anunció este lunes la Federación Española de Tenis (RFET).

López sustituirá a partir de enero de 2027 a David Ferrer, que el jueves pasado anunció que abandonaría el puesto a finales de año.

López "dirigirá al equipo las tres próximas temporadas hasta 2029", precisó la RFET.

El nuevo capitán de Copa Davis español seguirá, por ahora, como asistente de Ferrer de cara a la 'Final 8' que la Armada disputará en la ciudad italiana de Bolonia del 24 al 29 de noviembre.

López, de 44 años, se retiró de las canchas en 2022 como uno de los mejores doblistas españoles de la historia.

El nuevo capitán de Copa Davis ganó la Copa de Maestros de Dobles de 2012 con Marcel Granollers, siendo la segunda pareja española en la historia que conquistaba el torneo tras Manuel Orantes y Juan Gisbert en 1975.

En 2016 ganó Roland Garros haciendo pareja con Feliciano López y ese mismo año se hizo con el oro en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro junto a Rafael Nadal.

López también fue finalista en Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos en 2014 con Granollers, antes de repetir en US Open de 2017 con Feliciano López.