El argentino Mauricio Pochettino se estrenó como nuevo entrenador del Manchester United con una dura derrota 4-0 de visita ante el Liverpool este domingo, en la 11ª jornada de la Premier League.

Los Red Devils están viviendo un inicio de temporada catastrófico y son ahora penúltimos en la clasificación, en posiciones de descenso al Championship (2ª división), con apenas ocho puntos en los once partidos disputados.

La expulsión del francés Leny Yoro en el minuto 8 por una falta sobre el sueco Alexander Isak siendo el último defensor dejó muy herido al United en Anfield. A partir de ahí todo fue una catástrofe, mientras Pochettino asistía al naufragio sin poder enderezar la nave.

El húngaro Dominik Szoboszlai (10') y el alemán Florian Wirtz (13'), este último con un remate acrobático, asestaron dos puñetazos a un United que quedaba noqueado ya antes de llegar al cuarto de hora.

En la segunda mitad, el Liverpool completó su goleada en este duelo de rivalidad vecinal con las dianas de Rio Ngumoha (66') y del español Víctor Muñoz (82'), muy bien asistidos por el francés Bradley Barcola y Wirtz, respectivamente.

- Sin paliativos -

En el tiempo de descuento, el capitán del United, el portugués Bruno Fernandes, tuvo una buena ocasión para firmar el tanto de honor de su equipo, pero el arquero brasileño Alisson Becker lo evitó.

No hubo por lo tanto "efecto Pochettino" y el entrenador, que aterrizó en Inglaterra el miércoles en reemplazo de Michael Carrick y después de terminar su etapa como seleccionador de Estados Unidos, tiene ahora la misión de devolver la confianza a un equipo a la deriva.

El argentino de 54 años tuvo un mal reencuentro con la liga inglesa, donde ya dirigió en el pasado al Southampton (2013-2014), el Tottenham (2014-2019) y el Chelsea (2023-2024).

El United suma ahora cinco derrotas en esta Premier League, donde únicamente ganó uno de sus partidos, al Ipswich a finales de agosto, un balance muy pobre para un histórico que ha sido veinte veces campeón de Inglaterra y tres veces de Europa.

Por su parte, el Liverpool se asienta en la zona Champions con este triunfo, consolidando el cuarto lugar y aprovechando que ninguno de los tres primeros pudo ganar.

Los Reds se acercan a siete puntos del líder Arsenal, que empató 2-2 el sábado en Newcastle, y a uno de Brighton (2º), que perdió 2-0 este domingo en Hull, y de Manchester City (3º), que el sábado igualó 1-1 en casa contra el Fulham.

- Brighton cae en el descuento -

La derrota del Brighton el domingo llegó en el último suspiro de su partido ante el Hull, donde el héroe de la tarde fue el guardameta Konstantinos Tzolakis.

El Brighton, reducido a diez en el 89', dominó la posesión de forma abrumadora, creó múltiples ocasiones, pero fue el recién ascendido Hull quien golpeó sobre la bocina, con un doblete de Oli McBurnie (90+2' y 90+5').

El internacional escocés quizá se lleve los laureles, pero la victoria no habría sido posible sin el portero Tzolakis, un auténtico muro contra el que se estrellaron las Gaviotas, que perdieron su segundo partido en esta Premier.

Antes de su desplazamiento a Hull, el equipo de Fabian Hürzeler había encadenado seis victorias, sin encajar un solo gol, en sus últimos siete partidos de liga (frente a una derrota en Liverpool, a finales de octubre).

La actual mejor delantera de la Premier League se topó con un portero en estado de gracia, fichado en el inicio de temporada al Olympiakos griego y que fue un auténtico muro, ayudado además por el larguero, donde estrelló un disparo Yasin Ayari.

"Así es el fútbol. La Premier League no perdona", se resignó Hürzeler.