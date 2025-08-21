Manchester City examina su nueva versión contra el Tottenham

El Manchester City, que arrancó la temporada exhibiendo músculo contra el Wolverhampton (4-0), recibe al Tottenham el sábado en el choque más destacado de la 2ª jornada de la Premier League.

Los Spurs, entrenados ahora por Thomas Frank y que golearon 3-0 al Burnley, fueron una pesadilla para el City en la primera mitad de la pasada temporada: a finales de octubre, en una eliminatoria de Copa de la Liga, el Tottenham venció por 1-0, dando inicio a una racha de cinco derrotas consecutivas para los citizens, la última de ellas una goleada 4-0 infligida... por el Tottenham en Premier League.

Si bien en la segunda mitad de temporada el City se vengó con victoria 1-0 en su visita al norte de Londres, el profundo bache de octubre y noviembre, con el Tottenham como doble verdugo, sacó a relucir las debilidades de un equipo con aura de indestructible hasta ese momento.

Desde entonces, la plantilla del Manchester City ha cambiado, con las llegadas destacadas de Rayan Cherki o Tijjani Reijnders, ambos ya protagonistas en la primera fecha. El atacante noruego Erling Haaland, autor de un doblete en Wolverhampton, será la principal amenaza de los hombres de Guardiola.

La jornada arrancará el viernes, con un derbi londinense entre West Ham y Chelsea, mientras que el Arsenal recibirá en la capital el sábado al Leeds.

También pasará por Londres el Manchester United, para buscar los tres puntos en la cancha del Fulham el domingo.

El lunes, el ambiente se caldeará en el norte de Inglaterra con el duelo entre Newcastle y Liverpool, un partido ya de por sí eléctrico pero animado por la situación del atacante sueco Alexander Isak, en rebeldía con las Urracas para forzar su venta a los Reds.

-- Programa de la 2ª jornada de Premier League y clasificación:

- Viernes:

(19h00 GMT) West Ham - Chelsea

- Sábado:

(11h30 GMT) Manchester City - Tottenham

(14h00 GMT) Bournemouth - Wolverhampton

Brentford - Aston Villa

Burnley - Sunderland

(16h30 GMT) Arsenal - Leeds

- Domingo:

(13h00 GMT) Crystal Palace - Nottingham

Everton - Brighton

(15h30 GMT) Fulham - Manchester United

- Lunes:

(19h00 GMT) Newcastle - Liverpool

Clasificación: Pts J G E P GF GC Dif

1. Manchester City 3 1 1 0 0 4 0 4

2. Sunderland 3 1 1 0 0 3 0 3

. Tottenham 3 1 1 0 0 3 0 3

4. Liverpool 3 1 1 0 0 4 2 2

5. Nottingham 3 1 1 0 0 3 1 2

6. Arsenal 3 1 1 0 0 1 0 1

. Leeds 3 1 1 0 0 1 0 1

8. Brighton 1 1 0 1 0 1 1 0

. Fulham 1 1 0 1 0 1 1 0

10. Aston Villa 1 1 0 1 0 0 0 0

. Chelsea 1 1 0 1 0 0 0 0

. Crystal Palace 1 1 0 1 0 0 0 0

. Newcastle 1 1 0 1 0 0 0 0

14. Everton 0 1 0 0 1 0 1 -1

. Manchester United 0 1 0 0 1 0 1 -1

16. Bournemouth 0 1 0 0 1 2 4 -2

17. Brentford 0 1 0 0 1 1 3 -2

18. Burnley 0 1 0 0 1 0 3 -3

. West Ham 0 1 0 0 1 0 3 -3

20. Wolverhampton 0 1 0 0 1 0 4 -4