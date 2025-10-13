Mánager de los Padres renuncia por la "dureza" de las Grandes Ligas

El estadounidense Mike Shildt anunció este lunes su retiro como mánager de los Padres de San Diego debido a la "dureza" de la temporada de las Grandes Ligas de béisbol, una decisión sorprendente tras haber llevado al equipo a dos apariciones consecutivas en los playoffs.

El entrenador de 57 años, que dirigió a los Cardenales de San Luis entre 2018 y 2021, llevó a los Padres a las dos primeras campañas consecutivas de la historia de la novena con 90 victorias.

"La dureza de la temporada de béisbol me ha pasado factura mental, física y emocional", escribió Shildt en una carta en la que anuncia su marcha. "Es hora de que me cuide a mí mismo y me retire en mis propios términos".

Shildt había firmado en octubre de 2024 una extensión de contrato hasta la campaña 2027.

"Es una decisión (la renuncia) que medité durante la temporada y con la que he hecho las paces en los últimos diez días", escribió.

"No hemos alcanzado el objetivo final, pero estoy orgulloso de lo que los jugadores, el personal y la organización han logrado en las dos últimas temporadas".

Los Padres, que no habían llegado a los playoffs en temporadas consecutivas desde 2005-06, terminaron con un balance de 93-69 el año pasado y 90-72 esta campaña.

El curso anterior cayeron en los playoffs ante los Dodgers de Los Ángeles, que a la postre se proclamaron campeones, y este mes perdieron ante los Cachorros de Chicago en la ronda de comodines.

Shildt logró un récord de 183-141 en dos campañas y 5-5 en los playoffs con los Padres. En total, su marca como mánager en las Mayores es de 435-340.

"Queremos felicitar a Mike por su exitosa carrera y agradecerle sus importantes contribuciones a los Padres y a la comunidad de San Diego durante los últimos cuatro años", declaró el director general del equipo californiano, A.J. Preller, en un comunicado.

"Su dedicación y pasión por el béisbol dejarán huella en nuestra organización, y le deseamos lo mejor en su nueva etapa", agregó.

Preller afirmó que el equipo ya ha comenzado a buscar un nuevo mánager.