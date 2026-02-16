Malinin habla de "combates invisibles" tras su fiasco en Milán-Cortina

La estrella del patinaje artístico, Ilia Malinin, dio a entender este lunes que está afrontando "combates invisibles", en su primera declaración pública desde su sorprendente octavo puesto en la prueba masculina individual de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Malinin publicó un vídeo en Instagram en el que se le ve celebrando victorias pero ocultando la cabeza con sus manos.

"En el mayor escenario del mundo, los que parecen más fuertes pueden estar librando combates invisibles en su interior", escribió el joven de 21 años.

"Incluso tus recuerdos más felices pueden acabar empañados por el ruido. El odio vil en línea ataca la mente y el miedo la arrastra a la oscuridad, sin importar cuánto intentes mantener la cordura frente a la presión incesante e insuperable. Todo eso se acumula mientras esos momentos desfilan ante tus ojos, provocando un choque inevitable. Esta es la versión de la historia", añade.

El vigente bicampeón mundial insinúa después que estaba preparando algo para el sábado, día de la gala de exhibición de los Juegos Olímpicos.

Malinin había llegado a Milán como grandísimo favorito y como invicto desde hacía dos años.

Empezó bien, ganando el oro con Estados Unidos en la prueba por equipos, y en el programa corto de la prueba individual también dominó.

Sin embargo, el viernes, en el programa libre, se hundió.

Con dos caídas y fallando en el cuádruple Axel, su salto característico, bajó hasta el octavo puesto, consiguiendo el diploma olímpico pero lejos de las medallas.

Fue sin duda una de las grandes sorpresas de estos Juegos Olímpicos y ya después de la derrota habló de un fracaso "claramente mental".

"Me sentí preparado en cuanto salí al hielo. Pero creo que quizá fue eso lo que me falló, tal vez estaba demasiado confiado, pensé que todo iba a salir bien", afirmó.

"Mi vida ha tenido muchos altibajos, y justo antes de salir sentí que todas esas experiencias, esos recuerdos, esos pensamientos me abrumaban, y me sentí completamente sobrepasado. En ese momento no sabía muy bien cómo manejarlo. Creo que toda esa presión, todos los medios y el hecho de ser la esperanza olímpica para el oro fue demasiado difícil de gestionar", apuntó.

El kazajo Mijail Shaidorov fue el campeón por sorpresa en esa prueba.