Magic remonta y sorprende a los Nuggets de Jokic en la NBA

Orlando Magic se recuperó luego de estar abajo hasta por 17 puntos y se impuso 127-126 sobre los Denver Nuggets este sábado en el Kia Center (Orlando) frente a 19.151 aficionados.

A continuación las escenas más relevantes en la jornada de la NBA:

- Orlando detiene a Denver -

Un triple doble del serbio Nikola Jokic de 34 puntos, 21 rebotes y 12 asistencias, no fue suficiente para evitar la novena derrota de la temporada para los Denver Nuggets ante un inspirado Orlando Magic.

Tiros libres de Desmond Bane con siete segundos en el reloj le dieron la ventaja al cuadro de Florida, Jamal Murray tuvo la oportunidad de definir el partido en una jugada que se salió de lo planeado y terminó con un remate desviado de media distancia.

Bane, de 27 años, fue el segundo mejor anotador de Orlando superado solamente por Anthony Black quien con sus 38 puntos tuvo el mejor registro de su carrera en la NBA.

"Estoy agotado pero muy contento", dijo Black. "Mis compañeros me encontraron en el momento justo, juego con grandes entonces siempre quedo libre y hoy saqué ventaja de ello".

Orlando (18-14) es una de las gratas sorpresas de la temporada y se ubica en el cuarto puesto de la Conferencia Este.

- OG Anunoby vuelve a encontrar el camino a la victoria -

Una estupenda acción defensiva de OG Anunoby, que derivó en los dos tiros libres que aseguraron la victoria 128-125 para los New York Knicks sobre los Atlanta Hawks, ejemplifican la importancia del británico en el equipo de Mike Brown.

En una jornada de 36 puntos para el dominicano Karl-Anthony Towns y 34 para el escolta Jalen Brunson, fue Anunoby quien apareció en los segundos finales para definir el partido en el State Farm Arena (Atlanta).

La línea final del alero de 28 años deja 15 puntos, 10 rebotes, cinco asistencias y tres robos.

"Ha sido un esfuerzo en equipo y estoy contento con el resultado", mencionó el novato Kevin McCullar Jr. "Tenemos veteranos en el equipo que nos ayudan en todo momento y eso es clave para los jóvenes".

Los Hawks sufrieron su sexta derrota consecutiva y han ganado uno de sus últimos nueve partidos en la décima posición de la Conferencia Este.

- Westbrook lidera a los Kings frente a los Mavs -

Los Sacramento Kings derrotaron 113-107 a los Dallas Mavericks con el histórico Russell Westbrook como figura anotando 21 puntos, acompañados de cinco rebotes y nueve asistencias.

Westbrook, de 37 años y ganador del premio al Jugador Más Valioso (MVP) en la temporada 2016-17, promedia 21 puntos, siete rebotes y ocho asistencias en sus primeros 30 encuentros de la temporada.

"El esfuerzo para nosotros es fundamental", comentó Westbrook. "Hoy marcamos el camino con el trabajo defensivo y al lograr mantener esa intensidad sacamos adelante el partido".

"Es una bendición poder seguir jugando este deporte, le doy gracias a Dios en todo momento".

Durante el partido, Westbrook superó las 10.421 asistencias de Magic Johnson para ubicarse séptimo en la lista histórica de la NBA.

Los Mavs han perdido cuatro de los últimos cinco partidos, el novato Cooper Flagg fue el máximo anotador del cuadro tejano con 23 puntos.

- Antetokounmpo regresa en triunfo de Bucks sobre Bulls -

El griego Giannis Antetokounmpo disputó 25 minutos y anotó 29 puntos en la victoria 112-103 de los Milwaukee Bucks sobre los Chicago Bulls en el United Center (Chicago).

Antetokounmpo, de 31 años, regresó a la competición después de una molestia muscular en su pierna derecha que le dejó fuera de acción desde el 3 de diciembre.

"No queríamos que cargara con mucho esta noche", dijo el entrenador, Doc Rivers. "Él sabe manejar los espacios, creo que esta noche cumplió con todo lo que pedimos".

Milwaukee lanzó para una efectividad del 47% (40/86) donde recuperó el terreno perdido al perder la batalla de los rebotes 61-51.

Los Bucks han sufrido en la ausencia de Antetokounmpo y con la victoria mejoraron su récord a 13 triunfos y 19 derrotas en la undécima posición en el Este.