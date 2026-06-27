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Madison Keys conquista Eastbourne, el undécimo título de su carrera

Madison Keys conquista Eastbourne, el undécimo título de su carrera
La estadounidense Madison Keys posa con el trofeo del torneo de Eastbourne tras vencer en la final a la alemana Tatjana Maria en la ciudad inglesa, el 27 de junio de 2026 Glyn KIRK
AFP
27 de junio de 2026

La estadounidense Madison Keys, 27ª del mundo, conquistó este sábado el WTA 250 de Eastbourne (Inglaterra) tras derrotar en la final a la alemana Tatjana Maria (112ª) en dos sets (7-5, 6-4), a dos días del inicio de Wimbledon (29 de junio-11 de julio).

A sus 31 años, Madison Keys sumó un undécimo título a su palmarés en el circuito WTA, el primero desde su título en el Abierto de Australia en 2025, su único 'Grande'.

Merced a su título sobre la hierba de Eastbourne, Keys llegará a Wimbledon, a partir del lunes, en el puesto 26º del mundo.

Comenzará el Grand Slam londinense contra su compatriota Kayla Days, 138ª del mundo.

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