Lyles quiere "disfrutar" e "ir lo más rápido posible" en un año sin presión

Sin Juegos Olímpicos ni Mundial programados en la temporada al aire libre, situación inédita en el atletismo desde 2020, el campeón olímpico de los 100 m Noah Lyles quiere aprovechar para "ir lo más rápido posible" en cada prueba, sin preocuparse demasiado por alcanzar su pico de forma en una fecha determinada.

"No necesito decirme 'en un mes, tengo que estar en forma'", afirmó en una entrevista a la AFP el ocho veces campeón del mundo de 28 años, cabeza de cartel de la reunión de Liga de Diamante de París del domingo.

"No tengo que preocuparme por un pico de forma, puedo aprovechar e ir lo más rápido posible cada vez que tome salida", insiste.

Tras llegar a París a mediados de semana, el estadounidense pudo probar el jueves la pista azul del estadio Charléty, donde se le espera para los 100 metros.

Junto a sus compañeros de entrenamiento Jordan Anthony (campeón del mundo en 60 m bajo techo) y Jereem Richards (subcampeón del mundo de 400 m), hicieron varios ejercicios de aceleración bajo la atenta mirada del entrenador Lance Brauman, en una sesión que duró menos de lo previsto debido a las altas temperaturas.

De vuelta al frescor del hotel, Lyles habló de su excelente inicio de temporada, en la que ha vencido en Roma (9,88 en 100 m) y Ostrava (República Checa), donde logró la mejor marca de todos los tiempos (14.67) en 150 m, una distancia híbrida poco disputada pero en la que su duelo contra el joven australiano Gout Gout era muy esperado.

"Nunca habría podido hacer algo así en una temporada normal. Tendría que haber privilegiado las reuniones con mucha más competencia, que encajan en la preparación a unos Mundiales o Juegos", reconoce Lyles.

- "Disfrutar fuera del atletismo" -

El velocista que ha superado ya las 10 temporadas en circuito profesional disfruta este año participando únicamente en las citas que le gustan. Tras correr en París el domingo, no volverá a la acción hasta finales de julio, en los campeonatos de Estados Unidos.

"Es placentero tener esta libertad, poder disfrutar un poco fuera del atletismo", destaca el atleta de Florida, que fuera del tartán tiene aficiones que van desde la moda o el manga al rap y los videojuegos.

En julio asistirá a una gran convención de cultura geek y manga en Estados Unidos, antes de asistir como público a una de las semifinales del Mundial de fútbol.

Su verano boreal terminará en septiembre, de nuevo con una nueva experiencia: los Ultimate Championships en Budapest.

Este nuevo campeonato ha sido diseñado por World Athletics para impulsar unas audiencias estancadas. El jueves se confirmó que Lyles tendrá un rol en la organización del show de entrada de los atletas y en la entrega de medallas.

Para Lyles, que repite desde hace años que el atletismo debe modernizarse, "es un punto de partida para hacer evolucionar el deporte hacia una nueva era, que mezcle deporte y entretenimiento".

"La ventaja es que no va a afectar tu palmarés en Juegos Olímpicos o Mundiales", añadió.

- "¡Otros 10 años!" -

Pero ese paréntesis llegará a su fin el año que viene, con la vista puesta en el Mundial de Pekín, donde buscará un quinto título consecutivo en los 200 m para superar a Usain Bolt, antes de los Juegos Olímpicos en su país en 2028.

"No todos tenemos la suerte de vivir unos Juegos Olímpicos en tu país en el momento en el que estás en tu pico de forma. Sólo eso ya es una bendición", valora el estadounidense.

La final de los 100 m, donde pondrá en juego su título, está prevista el 16 de julio de 2028, la víspera de su 31º cumpleaños, ¿Se plantea un final de carrera apoteósico?

"Tengo muchos amigos que me han dicho ya que se retirarán después de Los Ángeles. Yo, en absoluto", despeja.

"No es algo que planifique, dependerá de mi rendimiento y también de mi vida fuera de la pista con Junelle (Lyles, atleta jamaicana con la que se casó el pasado mes de abril)".

"Pero, si dependiera de mí, ¡Me encantaría correr otros diez años!".