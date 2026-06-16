Lyles logra mejor tiempo histórico de 150 m, Broeders-Bol segunda en 800 m

El estadounidense Noah Lyles consiguió el mejor tiempo de la historia (14 segundos y 67 centésimas) en los 150 metros, una distancia poco frecuente, este martes en la reunión de Ostrava (República Checa), donde la neerlandesa Femke Broeders-Bol fue segunda en su primer 800 metros al aire libre.

Lyles, campeón olímpico de los 100 metros, era uno de los grandes atractivos de esta edición de la cita de Ostrava, una de las más emblemáticas del atletismo europeo pese a no formar parte de la Liga de Diamante, y no decepcionó, regalando al público ese crono para los libros de historia.

Los 150 metros son disputados muy puntualmente y no forman parte de la lista de distancias que son ratificadas como récords del mundo por la Federación Internacional de Atletismo (World Athletics).

El anterior mejor tiempo de los 150 metros había sido conseguido por el jamaicano Kishane Thompson, que en abril los corrió en 14 segundos y 92 centésimas.

Tercero en la carrera de Ostrava fue el prodigio australiano Gout Gout (14.96), que a sus 18 años es considerado una futura superestrella de la velocidad por los cronos que ha ido consiguiendo en su etapa juvenil.

- Werro sigue imparable -

El otro gran punto de interés de la reunión checa estaba en los 800 metros, donde la triunfadora fue la suiza Audrey Werro, que con 1 minuto, 54 segundos y 45 centésimas logró el octavo mejor crono de la historia en la doble vuelta de pista.

"Es un nuevo tiempo que es también buenísimo, así que estoy muy feliz", afirmó Werro, sensación de la actual temporada en esta prueba y aspirante por sus últimas actuaciones a batir el récord del mundo más resistente del atletismo (1:53.28, conseguido por la entonces checoslovaca Jarmila Kratochvilova en 1983).

Su tiempo eclipsó a la atleta que atraía las miradas en su prueba, la neerlandesa Femke Broeders-Bol (nuevo nombre tras su reciente boda, antes era conocida solo como Bol), que el año pasado anunció que cambiaba de disciplina y empezaba a competir en los 800 metros.

Bol era célebre sobre todo como una de las figuras de los 400 metros vallas, donde fue dos veces campeona del mundo y dos veces bronce olímpico.

En febrero corrió un 800 metros bajo techo en Metz (Francia), antes de lesionarse, y la carrera de este martes en Ostrava era la primera que disputaba al aire libre y fue segundo, con un crono sólido de 1:57.13, su mejor marca personal.

"Fue duro, pero ya sabía que lo iba a ser. Me he divertido", sonrió Broeders-Bol, que se convierte en la cuarta atleta que más rápido ha corrido en lo que va de 2026 en los 800 metros, una distancia en la que competirá el domingo en Hengelo (Países Bajos) y el 28 de junio en la reunión de la Liga de Diamante de París.