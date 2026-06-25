Luka Doncic inicia en Roma su carrera de propietario de club de básquet

Reuniones con las autoridades locales, anuncio de un primer fichaje... el jugador esloveno de Los Angeles Lakers Luka Doncic inició este jueves en Roma su carrera de propietario de club de la Serie A de básquet, con el que apunta, a largo plazo, a una participación en la NBA Europe.

"Como saben, vamos a establecer un club en Roma y hemos fichado a nuestro primer jugador, alguien a quien todos aquí conocen, (el internacional italiano) Nico Mannion; estamos realmente contentos", declaró Doncic en el marco de un torneo de baloncesto 3x3 patrocinado por su fundación.

En su agenda del día figuran reuniones con el alcalde de Roma, con el presidente de la Federación Italiana de Básquet y con el organismo encargado de las instalaciones deportivas en Italia.

Socio de Donnie Nelson, antiguo directivo de los Dallas Mavericks, su primer equipo en la NBA (2018-22), Doncic compró a finales de mayo el Vanoli Cremona, de la localidad del norte de Italia, que trasladarán a Roma.

El equipo, provisionalmente llamado Basketball Club Roma SPQR, jugará la próxima temporada en la Serie A y ha recibido una invitación para la EuroCup, la segunda competición europea más importante después de la Euroliga, y alberga la esperanza de participar en la NBA Europe, cuyo lanzamiento está previsto para el otoño boreal de 2027.

"Siempre soñé con ser propietario de un equipo en Europa; crecí en el baloncesto europeo, es lo que me formó", declaró en una entrevista concedida a la Gazzetta dello Sport publicada el jueves.

A los 27 años, Doncic ya es considerado uno de los mejores jugadores europeos de baloncesto de la historia.

Mejor novato de la temporada 2018-19, ha sido seleccionado en seis ocasiones para el All Star Game y, desde su debut, promedia 29,2 puntos, 8,5 rebotes y 8,2 asistencias por partido de temporada regular.

Antes de llegar a la NBA, vistió la camiseta del Real Madrid (2015-18), con el que ganó tres títulos de liga española y la Euroliga en 2018. Con Eslovenia, se proclamó campeón de Europa en 2017 y terminó a las puertas del podio (4º) en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021.