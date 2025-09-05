Deportes

Luis Enrique será operado por fractura de clavícula tras caída en bicicleta

El entrenador del PSG Luis Enrique llega al Mercedes-Benz Stadium de Atlanta antes del choque contra el Bayern de Múnich en cuartos de final del Mundial de Clubes, el 5 de julio de 2025 ALEX GRIMM
AFP
05 de septiembre de 2025

Luis Enrique, entrenador español del París SG, sufrió una fractura de clavícula tras una caída en bicicleta, por la que tendrá que ser operado, anunció este viernes el club parisino.

"Después de una caída en bicicleta producida este viernes, el entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique (...) se someterá a una operación por una fractura de clavícula", escribió el club campeón de Europa en su cuenta de X.

El PSG precisó que dará más informaciones al respecto "próximamente".

Llegado a la capital francesa en julio de 2023, Luis Enrique, de 55 años, llevó al club a su primera Champions el pasado 31 de mayo ante el Inter de Milán (5-0).

El próximo partido del equipo está programado para el 14 de septiembre, después de la ventana internacional de clasificatorios al Mundial 2026. El PSG, líder de la Ligue 1 con tres fechas disputadas, visitará al Brest.

Tres días después iniciará la defensa de su corona europea ante el Atalanta italiano en el Parque de los Príncipes

