Los Woodhall, una pareja de oro en París-2024

Él brilló en los Juegos Paralímpicos, ella en los Olímpicos: el esprinter estadounidense Hunter Woodhall ganó el oro el viernes bajo la atenta mirada de su mujer Tara Davis-Woodhall, y la pareja celebró una vez más la felicidad por la victoria en las gradas del Estadio de Francia.

Hunter Woodhall, doble amputado, propulsó sus prótesis hacia el oro paralímpico en la carrera de 400 metros T62 en París. En las gradas estaba su mujer, campeona olímpica del salto de longitud semanas antes, que celebró el resultado con su gran sonrisa, gafas de sol y gorra.

Se trata del primer oro paralímpico de Woodhall, que ya ganó una medalla de bronce en la misma distancia en Tokio.

Su primer instinto justo después de cruzar la línea de meta fue correr hacia su mujer, en la parte baja de las gradas, como hizo ella luego de su triunfo olímpico el pasado 8 de agosto, un momento que quedó inmortalizado en una foto que se hizo viral.

2024 ha sido un año que ni él ni ella olvidarán nunca.

"Creo que es una lección en la manera de apuntar alto y fijarse grandes objetivos", declaró Hunter, con los ojos todavía enrojecidos por las lágrimas de felicidad.

"Cuando dijimos que esto es lo que queríamos hacer, muchos nos dijeron que estábamos locos. Hemos trabajado cada día y este es el resultado".

Tara, también de 25 años, añadió: "Los dos escribimos en nuestros objetivos para el año el oro paralímpico y el oro olímpico y no hemos parado de trabajar desde entonces".

Los Woodhall se han ganado el corazón de todo el planeta por la evidente felicidad que demuestran al ver triunfar al otro.

"Tara me ha enseñado mucho", declaró Hunter después de la sexta posición en los 100 m antes en la competición, resultado que encajó como una desilusión. Contó entonces que su mujer trabajaba con él la velocidad para mejorar su técnica.

Hunter nació con malformaciones en el tobillo derecho y en la pierna izquierda. A los once meses, sus dos piernas fueron amputadas bajo la rodilla.

- Seguidos en redes -

El año pasado, durante los campeonatos del mundo de paratletismo, también en París, una de las prótesis de Hunter se rompió cuando se preparaba para la salida de los 400 m.

Quedó desolado.

"A partir de ese momento, Tara me miró y me dijo 'Vamos a hacer cambios, vamos a solucionar este problema'. He trabajado y me las he apañado para que eso no se repita más".

La pareja se conoció durante una reunión de atletismo en sala en 2017. Hunter abandonaba la pista cuando Tara se le acercó y le dijo: "No sé por qué, pero solo tengo ganas de abrazarte".

Intercambiaron mensajes en redes sociales y volvieron a verse meses más tarde. Luego "empezamos a hablar, sin parar", contó Tara en un vídeo de YouTube.

Iniciaron una relación a distancia porque iban a universidades diferentes, pero se casaron en 2022 y actualmente son inseparables.

Durante los Juegos, sus cuentas en redes sociales, "the woodhalls", que siguen sus preparativos y sus experiencias en París, han atraído a decenas de miles de nuevos seguidores en Instagram y TikTok, superando los 600.000 y 260.000 respectivamente.

Su canal de YouTube cuenta con más de 800.000 seguidores, todo un logro para el atletismo, que al margen de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, tiene una competencia feroz con otros deportes.

"Lo mejor es seguir desarrollándose", valora Hunter.

Pero, por el momento, los planes están claros: "¡Fiesta!", declaró Tara.