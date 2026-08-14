Los Timberwolves retirarán la camiseta de Kevin Garnett ante Celtics

Los Minnesota Timberwolves retirarán el uniforme con el número 21 de Kevin Garnett, el mejor jugador de su historia, el 28 de febrero en una visita de los Boston Celtics, otro de sus antiguos equipos en la NBA.

En un comunicado, Minnesota confirmó el viernes que la ceremonia "será el eje central de una celebración que se desarrollará durante toda la temporada en honor al extraordinario impacto de Garnett en los Timberwolves, el estado de Minnesota y toda una generación de aficionados al básquetbol".

El ala-pívot, de 50 años, será el segundo jugador en recibir este homenaje por los Timberwolves, que antes retiraron el número 2 de Malik Sealy tras su fallecimiento en 2000 en un accidente de tráfico.

Garnett, integrante del Salón de la Fama, guio a Minnesota a ocho apariciones consecutivas en playoffs (1997-2004) y es el líder histórico de la franquicia en puntos, rebotes, asistencias, robos y tapones.

También es el único jugador del equipo que obtuvo el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA, logrado en la temporada 2003-04.

Tras jugar sus primeras 12 campañas en Minnesota, Garnett fue traspasado a los Celtics en 2007, donde alcanzó su único anillo de campeón en 2008.

Mientras los Celtics le retiraron su número 5 en 2022, Garnett estuvo distanciado durante años del anterior dueño de los Timberwolves, Glen Taylor.

Los nuevos propietarios, la ex estrella del béisbol Alex Rodríguez y Marc Lore, dijeron este viernes que "retirar el número 21 es el máximo reconocimiento a todo lo que (Garnett) ha significado para esta franquicia y nuestros aficionados".