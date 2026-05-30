Los Spurs destronan a los Thunder y avanzan a las Finales de la NBA contra los Knicks

Los San Antonio Spurs, impulsados por su superestrella Victor Wembanyama, avanzaron a las Finales de la NBA al destronar este sábado al vigente campeón, Oklahoma City Thunder, con un marcador de 111-103, lo que les aseguró el duelo por el campeonato ante los Knicks de Nueva York.

Los Spurs se adjudicaron la serie final de la Conferencia Oeste gracias a un formidable Wembanyama, que lideró a su equipo acumulando 22 puntos, 7 rebotes, 2 asistencias, 1 robo y 1 bloqueo.

El cuadro tejano clasifica por primera vez a las finales desde la temporada 2013-14 cuando lograron imponerse 4-1 sobre el Miami Heat.

Wemby, quien debuta en los playoffs con 22 años en su tercera temporada en la NBA, está viendo cómo su carrera despega a pasos agigantados.

El francés, nombrado MVP de la serie, tendrá la oportunidad de ganar su primer título a partir del 3 de junio en San Antonio, una oportunidad para alcanzar rápidamente la cima del juego que promete este fenómeno de 2,24 metros.

El estelar francés lanzó para un 47 por ciento de efectividad (7/15), incluidos tres de sus cinco intentos desde la línea de tres.

Para lograrlo, Wemby y sus jóvenes Spurs, jugando sin inhibiciones, consiguieron una auténtica hazaña con una victoria en Oklahoma City, en la cancha de los favoritos y vigentes campeones, a pesar de una actuación fenomenal del dos veces MVP Shai Gilgeous-Alexander (35 puntos, 9 asistencias), en el séptimo partido, la cúspide de los playoffs de la NBA.

Con 22 puntos y 7 rebotes, Wembanyama, entre lágrimas al sonar la bocina final, fue fundamental en un partido que consolidó su creciente leyenda.

Los Spurs disputarán sus primeras Finales desde 2014, año de su último título, contra los Knicks y su ferviente afición, que no se veía a este nivel desde 1999, cuando perdieron ante San Antonio, el primer anillo de la era Gregg Popovich.

Los Spurs aspiran a iniciar una nueva dinastía con un electrizante movimiento juvenil alrededor de su estrella, Wembanyama (22 años), con el explosivo Stephon Castle (21 años, 16 puntos) y Dylan Harper (20 años, 12 puntos).

El año pasado, los Spurs aún se encontraban en el puesto 13 de la Conferencia Oeste, antes de convertirse en el segundo mejor equipo de la temporada regular en un solo año, solo por detrás del Thunder, lo que preparó un enfrentamiento caliente en las Finales de la Conferencia Oeste.

Los Spurs tienen cuatro días para recuperarse antes de las Finales, donde contarán con la ventaja de jugar en casa en esta serie al mejor de siete partidos contra los Knicks, que acumulan una racha de 11 victorias consecutivas.