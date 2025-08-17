Los Rojos acaban con la racha récord de Milwaukee y Dodgers barren a Padres

Con un agónico triunfo en extra innings, los Rojos de Cincinnati terminaron este domingo con la mayor racha ganadora de los Cerveceros de Milwaukee, mientras que los Dodgers de Los Ángeles sellaron la barrida ante los Padres de San Diego.

Milwaukee encadenaba 14 victorias al hilo, la mayor marca de su historia, hasta que el domingo sufrió su primera derrota en todo el mes de agosto a manos de los Rojos por 3x2.

Cincinnati, que había recibido 16 carreras en los dos juegos anteriores, contuvo esta vez la ofensiva visitante gracias al lanzador Andrew Abbott, que no concedió una carrera y ponchó a siete rivales en sus siete entradas en la lomita.

El marcador no se movió hasta que en el séptimo inning Austin Hays avanzó a los locales tras un elevado de sacrificio de Jose Trevino.

Milwaukee pareció retener el récord cuando el receptor venezolano William Contreras conectó un jonrón de dos carreras en la parte alta de la novena entrada.

Los Cerveceros ya habían protagonizado otras remontadas al límite en los últimos días, como la del sábado con un cuadrangular de tres carreras del también venezolano Andruw Monasterio en el undécimo episodio.

Esta vez, a los Rojos les quedaba una oportunidad en la parte baja de la novena y Trevino la aprovechó con un sencillo que permitió que Will Benson igualara de nuevo la pizarra.

En la undécima entrada, Hays pegó un sencillo al jardín izquierdo y TJ Friedl pasó por la registradora para finiquitar la sexta mayor racha de victorias de este siglo en Las Mayores.

Si debíamos perder "me alegra que fuera en un juego así", dijo el colombiano José Quintana, abridor de Milwaukee. "Nunca queremos perder, pero si seguimos jugando así, podemos seguir ganando. Estamos bien. Fue una buena batalla".

Milwaukee sigue ostentando un sólido liderato de la Liga Nacional con el mejor balance de la competición, de 78 triunfos y 45 derrotas, y el lunes abrirá una nueva serie de visita ante los Cachorros de Chicago.

En Los Ángeles, los Dodgers derrotaron 5x4 a los Padres de San Diego y completaron una barrida en los tres duelos entre estos equipos californianos.

Un jonrón de tres carreras de Freddie Freeman seguido de uno solitario del cubano Andy Pages, ambos en la primera entrada, abrieron el triunfo de los vigentes campeones ante su público en el Dodger Stadium.

Los visitantes igualaron después de un cuadrangular de dos carreras del dominicano Ramón Laureado, pero Mookie Betts dejó la victoria en casa con otro jonrón en la octava entrada.

Los Dodgers, líderes de la división Oeste de la Nacional (71-53), tomaron una distancia de dos victorias respecto a los Padres, sus escoltas.

Los Yankees de Nueva York, por su parte, derrotaron a domicilio a los Cardenales de San Luis por 8x4.