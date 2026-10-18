Los Rays ganan a los Guardianes y quedan a una victoria de la Serie Mundial

Los Rays de Tampa Bay quedaron este domingo a una victoria de volver a la Serie Mundial de béisbol, al vencer de 3x1 a los Guardianes de Cleveland en el quinto juego de esta Serie de Campeonato de la Liga Americana, que ahora lideran 3-2.

Una deslumbrante actuación de pitcheo del abridor Drew Rasmussen sentó las bases para otra merecida victoria de los Rays, que habían igualado 2-2 la eliminatoria el sábado.

Rasmussen limitó a los Guardians a una carrera y cuatro imparables en siete entradas, con seis ponches.

El receptor de los Rays, Liam Hicks, rindió homenaje a la joya de Rasmussen después del triunfo: "Él es un as, así de sencillo".

- Rasmussen decisivo -

"Se crece en los grandes momentos y ninguna situación le queda grande. No creo que haya nadie a quien prefiramos tener en el montículo", agregó.

Los Rays aprovecharon una serie de oportunidades tempranas para tomar una ventaja que resultó decisiva.

Los bates de Tampa Bay le crearon problemas al abridor de los Guardians, Parker Messick, en la primera entrada, con el cubano Yandy Díaz encendiendo la chispa con un doble de apertura.

Messick pronto se encontró en un aprieto con las bases llenas, lo que llevó a que Jonny DeLuca, de los Rays, recibiera una base por bolas que empujó una carrera y le dio a Tampa Bay una temprana ventaja de 1x0.

Los Rays duplicaron su ventaja en la segunda entrada, cuando Jonathan Aranda impulsó una carrera para Ben Williamson.

Messick fue retirado rápidamente del montículo tras 57 lanzamientos, dejando a Cleveland improvisar un juego de bullpen.

Sin embargo, Tampa Bay siguió sacando el máximo provecho de las oportunidades de anotar que se le presentaban y Liam Hicks conectó un sencillo ante el relevista de los Guardians, Tim Herrin, en la parte alta de la tercera para poner el marcador 3x0.

Con Rasmussen en completo control, los Guardians tuvieron que esperar hasta la sexta entrada para estrenarse en la pizarra, cuando el jardinero Steven Kwan anotó tras un rodado de Chase DeLauter a la primera base.

Los Guardians alimentaron las esperanzas de una remontada en la novena, cuando el cerrador de los Rays, Bryan Baker, concedió un pasaporte al primer bateador del inning. Pero Baker se mantuvo firme para apuntarse su salvamento número 35 consecutivo y asegurar la victoria de los Rays.

Tampa Bay —uno de los cinco equipos de las Grandes Ligas que nunca ha ganado la Serie Mundial— necesita ahora un triunfo más para sellar su tercera aparición en el Clásico de Otoño, después de perder los de 2008 y 2020.

El sexto juego se disputará el lunes en el Tropicana Field, la casa de los Rays en St. Petersburg, Florida.

"No hay otro lugar donde preferiríamos jugar un partido de vida o muerte que en casa", dijo el receptor de los Rays, Hicks.

Ya instalados en la Serie Mundial esperan los Cerveceros de Milwaukee, que el jueves destronaron a los Dodgers de Los Ángeles al completar una barrida 4-0 en la Liga Nacional.