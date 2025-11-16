Los Pumas remontan en Murrayfield y vencen a Escocia 33-24

La selección argentina de rugby, que perdía 21-0 tras los primeros 45 minutos, logró remontar 33-24 contra Escocia el domingo, para sumar su primera victoria en Murrayfield desde 2009.Los Pumas suman así su segunda victoria consecutiva en su gira del otoño europeo tras haberse impuesto ya a Gales (52-28), y asestan un golpe a Escocia, que venía de una buena actuación pese a su derrota 25-15 contra Nueva Zelanda.El XV del Cardo se hizo con las riendas desde los primeros instantes, aprovechando la tarjeta amarilla recibida por Juan Cruz Mallía y no tardaron en despegarse en el marcador, llegando a liderar 21-0 a los 45 minutos, especialmente gracias a dos tries de Ewan Ashman.En la segunda mitad, fue el escocés Blair Kinghorn quien dejó a los suyos con uno menos durante 10 minutos, momento que aprovecharon los Pumas para anotar, con las conversiones de Julián Montoya, Rodrigo Isgro y Pedro Rubiolo.El final del partido estuvo cargado de emoción, y Argentina lideró por primera vez el marcador a falta de cinco minutos para el final, antes de ampliar la renta con un último try de Justo Piccardo.Esta victoria garantiza a Argentina la sexta posición del ranking mundial y el estatus de cabeza de serie en diciembre, cuando se realizará el sorteo del próximo Mundial.