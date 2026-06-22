Los principales casos de dopaje en el tenis en el siglo XXI

Principales casos de dopaje en el tenis en el siglo XXI, luego de que la checa Marketa Vondrousova, antigua número 6 del mundo y ganadora de Wimbledon en 2023, fue suspendida cuatro años este lunes por haberse negado a pasar un test antidopaje en diciembre de 2025.

. Mariano Puerta: reincidencia sancionada

Ya suspendido en 2003 por haber tomado un anabolizante, el argentino Mariano Puerta cae en la final de la edición 2005 de Roland Garros frente a Rafael Nadal. Pocas semanas después, la prensa anuncia que ha vuelto a dar positivo, esta vez por etilefrina, un estimulante, al término de aquel partido.

Puerta alega que tenía una gripe. La Federación Internacional de Tenis (ITF) le impone una suspensión de ocho años, reducida en apelación a dos años por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). El argentino confesó en 2020 que mintió.

. Martina Hingis: retirada anticipada

Campeona de precocidad, la suiza ya contaba con una dilatada carrera en su haber en el momento de su control positivo por cocaína en 2007, durante Wimbledon.

La antigua número 1 del mundo se declara "100 % inocente", pero anuncia poco después que se retira del deporte, por segunda vez, a los 27 años y cuando todavía está entre las 20 mejores, aduciendo dolores crónicos.

Suspendida dos años por la ITF, la quíntuple campeona de Grand Slam realiza un último regreso en 2013, a los 33 años, únicamente en dobles.

. Marin Cilic: sanción reducida

Ese mismo año 2013, marcado por la introducción del pasaporte biológico, el croata Marin Cilic también da positivo por un estimulante durante un torneo en Múnich.

El jugador de 24 años es sancionado con nueve meses, y la ITF valida la tesis de una ingestión "involuntaria de nicetamida resultante de la toma de una tableta de glucosa".

Aunque el gigante croata reconoció su falta, recurrió y vio su sanción reducida a cuatro meses por el TAS. Cilic ganó el US Open 2014 y alcanzó el 3º puesto del ranking mundial en 2018.

. Maria Sharapova: la reina caída

Antigua número 1 del mundo y cinco veces campeona de Grand Slam, la rusa sigue siendo una de las reinas del circuito cuando se detectan rastros de meldonium en su organismo a principios de 2016. La estrella, de 29 años, reconoce haber tomado esta sustancia, que aumenta la vascularización del músculo cardíaco, por prescripción médica, para contrarrestar "una carencia de magnesio, una arritmia cardíaca y casos de diabetes" en su familia.

El jurado independiente designado por la ITF la suspendió durante dos años, es decir, la mitad de lo que habría sido si se hubiera demostrado la intención de mejorar el rendimiento.

Esta sanción se redujo a 15 meses por el TAS, que también la considera de buena fe. Sharapova solo ganaría otro título más antes de retirarse en 2020.

. Simona Halep: su carrera detenida

Campeona de Roland Garros 2018 y de Wimbledon 2019, la rumana, también ex número 1, da positivo por roxadustat (una molécula similar a la EPO) en el US Open 2022. Suspendida de manera provisional, alega una "contaminación", pero al año siguiente también se la acusa de "irregularidades" en su pasaporte biológico por parte de la ITIA, el nuevo organismo antidopaje del tenis.

En 2023, estas infracciones le suponen cuatro años de suspensión, sanción reducida a nueve meses en marzo de 2024 por el TAS, que acepta la tesis de un "suplemento alimenticio contaminado".

Halep regresa a las pistas, sin éxito, y se retira rápidamente.

. Iga Swiatek: ¿sanción indulgente?

La polaca, ya ganadora de torneos de Grand Slam, cerró un segundo semestre de 2024 sombrío, durante el cual renunció a la minigira asiática por "motivos personales", cuando la ITIA anunció que aceptaba una suspensión de un mes tras un control positivo a la trimetazidina, en agosto.

El organismo precisó que estaba convencido por la hipótesis de una contaminación a través de un medicamento con melatonina contra el jet lag. Algunas voces denuncian una sanción indulgente.

En enero, la AMA anunció que no presentaría recurso, retomando la tesis de la contaminación.

. Jannik Sinner: suspensión corta negociada

Un auténtico terremoto sacude el planeta tenis en el verano boreal de 2024 cuando salen a la luz controles positivos del joven prodigio italiano por clostebol, un anabolizante, en muestras de orina entregadas en marzo, mes y medio después de haber conquistado su primer título de Grand Slam en Melbourne.

Sinner afirmó haber sido contaminado durante un masaje por un miembro de su equipo. El origen accidental de la contaminación queda reconocido, pero la AMA impone aun así al italiano una suspensión negociada de tres meses, entre febrero y mayo de 2025, al considerar que un deportista es "responsable de la negligencia de su entorno".