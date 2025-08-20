Los Nacionales de Cairo le devuelven el golpe a los Mets de Mendoza

Tras el histórico primer duelo entre estos mánagers venezolanos, los Nacionales de Washington, que dirige Miguel Cairo, derrotaron este miércoles 5x4 a los Mets de Nueva York, de Carlos Mendoza.

Un día antes fue Mendoza quien salió vencedor en el primer enfrentamiento en la historia de las Grandes Ligas entre mánagers nacidos en Venezuela.

Mendoza está al frente de la novena de Queens desde el principio de la temporada de 2024, mientras que Cairo fue nombrado mánager interino de Washington en julio.

Los Mets llegaban al segundo duelo de la serie en el Nationals Park con una racha de tres victorias seguidas, pero la tarde se les puso rápidamente cuesta arriba cuando los locales tomaron una ventaja de 4x0 en la cuarta entrada.

Con un misil de 139 metros, Brett Baty abrió la pizarra para los Mets con un jonrón solitario en el quinto inning.

De inmediato, Josh Bell le devolvió la ventaja de cuatro carreras a los Nacionales con otro cuadrangular en quinta.

En la sexta entrada aparecieron las estrellas de Nueva York para ponerle emoción a la tarde.

El estadounidense Pete Alonso bateó primero un doble que permitió que el puertorriqueño Francisco Lindor anotara y el dominicano Juan Soto llegara a tercera base.

A continuación, Jeff McNeil pegó otro doble que remolcó las carreras de Soto y de Alonso colocando a los Mets al borde de la remontada.

La novena de Mendoza, sin embargo, se quedó en la orilla frente al trabajo de relevistas como el dominicano José Ferrer, que hizo su tercer salvamento de la temporada.

Esta serie histórica para el béisbol venezolano se definirá con el tercer y último duelo, el jueves.

En otros resultados, los Yankees de Nueva York lograron su quinta victoria seguida al tumbar 6x4 a los Rays de Tampa Bay, en una noche en la que estuvieron impulsados por dos jonrones de Trent Grisham y otros dos de Austin Wells.

En Filadelfia, los Filis vencieron 11x2 a los Marineros de Seattle con tres hits y cinco carreras remolcadas por su estrella, Kyle Schwarber.

El cañonero estadounidense conectó también su cuadrangular número 45 del año y sólo es superado en Las Mayores por los 47 de Cal Raleigh, de los Marineros.

Raleigh no logró ampliar su liderato en sus tres turnos al bate de este miércoles en Filadelfia.

El dominicano Julio Rodríguez terminó con tres imparables y un cuadrangular para Seattle.