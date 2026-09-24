Los Medias Blancas y los Cachorros se meten a los playoffs de Grandes Ligas

Los Medias Blancas y los Cachorros, ambas novenas de Chicago, aseguraron este jueves su pase a la postemporada de las Grandes Ligas, cuyos cuadros de playoffs se siguen conformado a falta de tres días para el final de la temporada regular.

Con apenas minutos de diferencia, las franquicias rivales de la Ciudad de los Vientos se convirtieron en el séptimo y octavo equipo en garantizar su participación en las instancias que comenzarán en octubre.

De las cuatro plazas restantes, tres también podrían definirse este jueves.

Los Medias Blancas culminaron una campaña de recuperación extraordinaria al asegurar al menos un puesto de comodín (wild card), luego de perder más de 100 partidos en los tres cursos anteriores.

Este jueves lo lograron de manera contundente al aplastar por 9-1 a los Royals de Kansas City y disputarán su primera postemporada desde que conquistaron el título de la División Central de la Liga Americana en 2021.

A falta de tres partidos de la campaña regular, los Sox mantienen una lucha muy reñida con los Guardianes de Cleveland por el liderato de la división.

Por su parte, los Cachorros vencieron por la mínima (2-1) a los Marlins de Miami, con lo que también aseguraron su puesto de comodín en la Liga Nacional.

Otros equipos que más tarde podrían asegurarse su pase a la postemporada son los Guardianes, los Padres de San Diego y los Phillies de Philadelphia.

Los Dodgers de Los Ángeles, los Yankees de New York, los Medias Rojas de Boston, los Cerveceros de Milwaukee y los Bravos de Atlanta ya garantizaron su lugar en la postemporada.