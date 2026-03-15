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Los McLaren quedan fuera del Gran Premio de China de F1 antes de la salida

Los McLaren quedan fuera del Gran Premio de China de F1 antes de la salida
Los aficionados de la escudería McLaren se fotografían antes del Gran Premio de China de Fórmula 1 el 15 de marzo de 2026 en Shanghái Jade Gao
AFP
15 de marzo de 2026

Los McLaren del campeón del mundo Lando Norris y de su compañero de equipo Oscar Piastri no pudieron participar el domingo en el Gran Premio de China debido a problemas técnicos antes de la salida.

El británico Norris se quedó bloqueado en el garaje mientras los mecánicos trabajaban en su coche y no pudo llegar a la parrilla.

El australiano Piastri sí llegó a la parrilla, pero tuvo que volver al garaje unos minutos después con un problema distinto.

"Lamentablemente hemos identificado problemas distintos en ambos autos que les impidieron tomar la salida en el Gran Premio de China", afirmó McLaren, vigente campeón mundial de fabricantes, en un comunicado.

El auto de Piastri fue "retirado de la parrilla poco antes de la vuelta de formación, ahora trabajaremos para identificar cada problema", añadió el comunicado.

Alexander Albon, de Williams, y Gabriel Bortoleto, de Audi, tampoco pudieron comenzar la carrera.

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