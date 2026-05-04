Los Magic despiden a su entrenador tras la eliminación en los playoffs de la NBA

Jamahl Mosley fue despedido como entrenador de los Orlando Magic este lunes, horas después de que el equipo quedara eliminado de los playoffs de la NBA con una abultada derrota ante los Detroit Pistons.

Los Pistons, primeros preclasificados, remontaron una desventaja de 3-1 en su serie de primera ronda de los playoffs de la Conferencia Este, al mejor de siete partidos. Eliminaron a Orlando con un triunfo por 116-94 en el séptimo juego el domingo.

Los Magic apenas habían regresado a Florida cuando el presidente de operaciones de baloncesto del equipo, Jeff Weltman, anunció el despido de Mosley.

"Estamos agradecidos con Jamahl por todo lo que ha hecho por los Orlando Magic", dijo Weltman. "Apreciamos su liderazgo y las contribuciones positivas que hizo como entrenador en jefe. Aunque esta fue una decisión difícil, creemos que es momento de una nueva voz y una perspectiva fresca".

Mosley, de 47 años, se desempeñó como técnico asistente de los Denver Nuggets, de los Cleveland Cavaliers y de los Dallas Mavericks antes de ser contratado por los Magic como entrenador en jefe en julio de 2021.

Sus cinco temporadas constituyeron el mandato más largo de cualquier entrenador de los Magic desde el paso de Stan Van Gundy, quien condujo a Orlando a las Finales de la NBA de 2009, donde perdieron ante Los Angeles Lakers.

Pero los Magic no han ganado una serie de playoffs desde 2010. Cayeron en la primera ronda en siete ocasiones y quedaron fuera de los playoffs nueve veces desde entonces.

Con Mosley, los Magic tuvieron marca de 189-221, incluyendo un registro de 45-37 en la última campaña, y alcanzaron los playoffs en las últimas tres temporadas antes de quedar eliminados rápidamente.