Los Knicks vapulean a los Celtics y le arrebatan en segundo lugar en el Este

Con 31 puntos y ocho asistencias de su figura, Jalen Brunson, los New York Knicks arrollaron el domingo a los Boston Celtics por 111-89 de visita y le arrebataron el segundo lugar de la Conferencia Este de la NBA.

Ambos equipos tienen el mismo récord de 34 victorias y 19 derrotas, lejos de los líderes del sector, los Detroit Pistons, que tienen marca de 38-13.

En el partido disputado en el TD Garden, en Boston, el puertorriqueño José Alvarado cumplió su sueño de defender a los Knicks, a los que aportó doce puntos.

Alvarado, de 27 años y un fiel aficionado del quinteto neoyorquino en su niñez, llegó a los Knicks proveniente de los New Orleans Pelicans a mitad de semana.

"Solamente tratamos de ganar partidos", dijo Alvarado. "Todos me han recibido con brazos abiertos".

El boricua agregó que "estar en un equipo que está peleando por el campeonato es algo especial".

En sus 25 minutos en cancha, Alvarado también aportó dos rebotes, dos asistencias y un bloqueo.

Los Knicks, dirigidos por Mike Brown, dieron muestras de su poderío defensivo al limitar a los Celtics a un 17 por ciento (7/41) de efectividad desde la línea de tres.

Boston falló sus diez intentos de larga distancia en el tercer cuarto, Los 89 puntos anotados este domingo son el peor registro de Boston en la presente temporada.

El dominicano Karl-Anthony Towns, quien inició el partido utilizando espejuelos por un corte en el ojo izquierdo, tuvo una tarde modesta con 11 puntos y 10 rebotes para New York.

Jaylen Brown anotó 26 puntos para los Celtics, mientras que Baylor Scheierman estableció una nueva marca personal con 13 rebotes.