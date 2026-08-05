Los hombres se hacen un hueco en la natación artística, los prejuicios persisten

Durante mucho tiempo exclusivamente femenina, la natación artística se abre cada vez más a los hombres: una evolución alentada por las instancias del deporte, pero que sigue siendo frágil y ensombrecida por los prejuicios.

Prueba de ello son los comentarios de odio que se pueden leer en redes sociales durante los campeonatos de Europa que se disputan en París.

Milan Violon, un estudiante de bachillerato de 17 años, se ha convertido en el primer hombre convocado con la selección francesa en un gran campeonato.

Llegado a la natación artística siguiendo los pasos de su hermana, Violon contribuyó al quinto puesto de Francia en la prueba libre del lunes en el Centro Acuático Olímpico de Saint-Denis, en las afueras de París.

"Es una novedad en nuestro equipo y estamos súper contentas de tener a un chico", declaraba a la AFP la directora de los Bleus, Julie Fabre, unos días antes de la competición.

- "Aire fresco" -

La natación artística, antes llamada sincronizada, se ha abierto recientemente a los participantes masculinos. En 2015, la federación internacional creó así una categoría de dúo mixto, y luego en 2022 aparecieron pruebas en solitario para los hombres.

Al año siguiente, en los Mundiales de Fukuoka, se incorporó a los chicos a las pruebas por equipos. Una evolución hacia una mayor mixtura ampliamente aplaudida en el mundo de la natación artística.

"A los chicos les llevó mucho tiempo acceder a la natación artística. Ha sido una batalla para el sexo masculino", añade Julie Fabre, que celebra el "soplo de aire fresco" que aportan los hombres a su disciplina. "Como son nuevos, lo dan todo y se maravillan con todo", dice.

Pero eso no es todo. La inclusión de los hombres permite sobre todo nuevas posibilidades físicas y artísticas. "La presencia de chicos abre puertas coreográficas, especialmente para los levantamientos y las acrobacias, ya que aportan potencia", detalla.

En el Europeo, otros tres hombres participaron en las pruebas por equipos: el griego Stylianos Koukouselis Fouskis, el israelí Yogev Dagan y el español Dennis González, ganador este último de dos medallas de plata en los Europeos.

- "Oleada de odio" -

La inclusión de los hombres fue ampliamente elogiada por el mundo de la natación artística. Sin embargo, sigue teniendo que hacer frente a la hostilidad de una gran parte del gran público, reacio a la idea de que los hombres puedan practicar un deporte históricamente femenino.

Según el medio especializado "Inside Synchro", los difusores de varias pruebas en las que participaban nadadores masculinos también tuvieron que limitar o desactivar los comentarios tras una avalancha de mensajes homófobos y de odio.

Milan Violon fue objeto de una avalancha de mensajes "sexistas, discriminatorios y de odio" en las redes sociales, hasta el punto de que la Federación Francesa tuvo que salir en su defensa.

La institución afirmó así que iba a presentar una denuncia ante el fiscal de la República, transmitiendo capturas de pantalla e información que permita identificar a los autores de los comentarios.

"He visto muchos comentarios malintencionados. Eso demuestra que, en este caso, realmente hay juicios de valor, vista la ola de odio que he recibido" reaccionó el joven nadador ante el micrófono de la radio RMC tras la final de la prueba libre.

"Lo convierto en una fuerza y muestro que: 'Vale, practico un deporte diferente, soy un chico entre nadadoras. Pero me muestro fuerte'. Intento sobreponerme. Es complicado, pero lo intento".