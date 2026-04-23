Los Hawks toman ventaja ante los Knicks y los Raptors reaccionan en playoffs de la NBA

Los Atlanta Hawks lograron este jueves una victoria de infarto 109-108 ante los New York Knicks para ponerse 2-1 arriba en su serie de playoffs, donde los Raptors aplastaron 126-104 a los Cavaliers para descontar y dejar su cruce también 2-1.

-Último minuto épico de los Hawks-

Tras ganar 107-106 en el Madison Square Garden el lunes, los Hawks se llevaron la victoria en casa por apenas un punto este jueves.

Atlanta demostró un excelente trabajo en equipo, especialmente en defensa, como quedó patente en la última posesión del partido.

A falta de 12 segundos, los Knicks no pudieron anotar en el último segundo, y Jalen Brunson, acorralado, falló su último pase a Josh Hart, cuyo tiro fue interceptado por Jonathan Kuminga.

A falta de 12 segundos, los Hawks de CJ McCollum (23 puntos) anotaron el tiro de media distancia que les dio la victoria y les permitió recuperar la ventaja de un punto.

Atlanta había liderado casi todo el partido, pero vio cómo los Knicks remontaban en los últimos minutos gracias a tres triples.

OG Anunoby, con 29 puntos y 9 rebotes, encontro dos canastas milagrosas al borde de la bocina de posesión, antes de que Miles McBride empatara el partido a falta de 1:41.

Un bloqueo de Karl-Anthony Towns (21 puntos, 17 rebotes) a McCollum, seguido de una penetración con falta de Brunson (26 puntos, 4 asistencias), incluso pusieron a los neoyorquinos con una ventaja de tres puntos a falta de solo 1:03, pero no fue suficiente.

Jalen Johnson y el suplente Kuminga, quien llegó en febrero procedente de los Warriors, impulsaron a los Hawks, que aspiran a ganar una serie de playoffs por primera vez desde 2021.

El sábado jugarán el cuarto partido en casa para confirmar su ventaja.

-Los Raptors despiertan-

Los Toronto Raptors también brillaron en casa, despegándose en el marcador en los minutos finales para lograr una victoria de 126-104 sobre los Cleveland Cavaliers, reduciendo así la desventaja en su serie a 2-1.

Scottie Barnes y RJ Barrett anotaron 33 puntos cada uno, y el novato Collin Murray-Boyles aportó 22 puntos saliendo desde el banquillo para los Raptors.

Barnes repartió 11 asistencias y los Raptors —que llegaron al último cuarto con una ventaja de dos puntos— cerraron el partido con una arremetida imparable.

Acertaron ocho de sus nueve intentos de triple en el último parcial, superando a los Cavaliers en anotación por 43 a 23.

"Sabíamos que necesitábamos una victoria", declaró Barnes después de que los Raptors evitaran caer en un 0-3 en la serie, un abismo que ningún equipo en la historia de la NBA ha logrado remontar para ganar una serie de playoffs.

James Harden anotó 18 puntos, mientras que los Cavs recibieron 15 puntos cada uno de Donovan Mitchell, Evan Mobley y Max Strus.