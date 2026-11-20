Los cuatro equipos más laureados del fútbol panameño se disputarán el privilegio de jugar el partido por el título del Torneo Apertura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), en unas llaves (ida y vuelta) de semifinales, que arrancan el próximo sábado y domingo.

Los primeros en salir al campo serán el San Francisco FC y el Deportivo Árabe Unido, que chocarán mañana en su partido de ida de semis en el Estadio Armando Dely Valdés, de Colón, a las 8:30 p.m. La vuelta será el 27 de noviembre en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, en Cuidad de Panamá.

Mientras que la otra semi, se tendrá una vez más el “Clásico Nacional”, entre Plaza Amador y Tauro FC. El primer enfrentamiento será el domingo 22 de noviembre, en el Estadio Rommel Fernández, y el segundo, el 28 de noviembre, en el COS Sports Plaza, en Ciudad de Panamá.