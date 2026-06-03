Los escépticos han fortalecido a los Knicks, asegura Brunson

La gran figura de los New York Knicks, Jalen Brunson, señaló el martes que los escépticos solo han logrado que su equipo trabaje más duro para conquistar el primer título de la NBA en más de cinco décadas.

Los Knicks, que no se consagran campeones desde 1973, jugarán desde el miércoles las Finales de la NBA frente a los sorprendentes San Antonio Spurs, que tienen la ventaja de la localía.

Los Knicks llegan al primer juego, el miércoles en San Antonio, con una racha de 11 victorias consecutivas en estos playoffs, con Brunson como líder anotador de la postemporada con 26,9 puntos por partido.

"Estoy muy emocionado de estar aquí", dijo el escolta. "Es una oportunidad única en la vida que no puedes dar por sentada".

Brunson, de 29 años y natural de los suburbios de Nueva York, también promedia 6,6 asistencias y 2,8 rebotes por partido.

"Somos un grupo concentrado. Somos un grupo trabajador. Siento que se ha dudado mucho de nosotros", aseguró. "Ha habido mucho ruido desde fuera del equipo del que obviamente podríamos hablar, quejarnos, hacer algo al respecto".

"Nuestra mentalidad está en el lugar correcto en el momento adecuado. Solo tenemos que mantenernos concentrados y seguir aprendiendo. Incluso hoy no podemos conformarnos solo porque estamos aquí, tenemos que seguir aprendiendo", añadió Brunson.

Sobre su adversario en las Finales, Brunson sabe que los Spurs cambiarán esquemas y sus defensas personales para incomodarlo.

"Son muy físicos. Por la forma en que juegan pueden presionar en el perímetro. Tener a Wemby allí abajo, en el lado débil, genera caos", afirmó. "Son muy multidimensionales y tienen muchas formas de poder vencerte en ambos lados de la cancha".

Otra de las figuras de los Knicks, el dominicano Karl-Anthony Towns, llega a las primeras Finales de la NBA de su carrera y con la responsabilidad adicional de intentar frenar al fenómeno francés.

"Es un talento especial", indicó el quisqueyano. "La NBA es bendecida de tener un jugador como él, nosotros debemos tener disciplina y ejecutar en el más alto nivel".

El dominicano cerró la temporada regular con promedios de 20,1 puntos y 11,9 rebotes.

El pívot también destacó el valor de las experiencias acumuladas a lo largo de su carrera para alcanzar este momento. "Jugar en las Finales de la NBA es una combinación de todo lo sucedido en mi carrera. Tuve fracasos en los que no lo gané todo y eso me ayudó a estar en una mejor posición para ganar", señaló.