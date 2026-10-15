Los Dodgers sufren una vergonzosa barrida de Milwaukee, que jugará la Serie Mundial

Los Dodgers de Los Ángeles desperdiciaron cuatro carreras de ventaja este jueves hasta caer 6x4 ante los Cerveceros de Milwaukee, despidiéndose del sueño de conquistar un tercer título consecutivo de las Grandes Ligas de béisbol.

Los Cerveceros zanjaron su victoria en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por un humillante global de 4-0 ante los Dodgers, a quienes no le sirvió el despertar del japonés Shohei Ohtani, que firmó un jonrón de tres carreras.

Milwaukee pugnará por su primer título de Serie Mundial frente al ganador de la Serie de Campeonato de la Americana, en la que los Guardianes de Cleveland dominan 2-1 a los Rays de Tampa Bay.

Los Cerveceros llevaban 44 años esperando por una segunda oportunidad en el Clásico de Otoño, tras su derrota de 1982 frente a los Cardenales de San Luis.

Aunque logró el mejor registro de la fase regular, pocos esperaban una barrida de Milwaukee frente al superequipo erigido por los Dodgers para alcanzar el primer tricampeonato desde que lo lograran los Yankees de Nueva York entre 1998 y 2000.

Encabezada por Ohtani, el costo de la nómina angelina supera este año los 400 millones de dólares, por los alrededor de 150 millones de los Cerveceros.

El resurgir este jueves de Ohtani, con su primer jonrón desde el 18 de agosto, dio una breve esperanza a las gradas del Dodger Stadium para acometer la milagrosa remontada que necesitaban tras verse 3-0 abajo en la serie.

Únicamente un equipo, los Medias Rojas de Boston en 2004, ha sido capaz de levantar esa desventaja en la historia de los playoffs.

Tras el cuadrangular de Ohtani, con el que los Dodgers se avanzaron 4x0 en la segunda entrada, la ofensiva local colapsó ante el bullpen de Milwaukee, que aprovechó su primera oportunidad de sentenciar la serie.

Tres carreras impulsadas por Jake Bauers y dos jonrones de Garrett Mitchell y David Hamilton culminaron el súbito final de la dinastía angelina.