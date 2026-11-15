Los diez últimos vencedores del Masters ATP y palmarés

Los diez últimos vencedores del Masters ATP, el torneo que reúne a partir del domingo en Turín a los ocho mejores tenistas de la temporada:2025: Jannik Sinner (ITA)2024: Jannik Sinner (ITA)2023: Novak Djokovic (SRB)2022: Novak Djokovic (SRB)2021: Alexander Zverev (GER)2020: Daniil Medvedev (RUS)2019: Stefanos Tsitsipas (GRE)2018: Alexander Zverev (GER)2017: Grigor Dimitrov (BUL)2016: Andy Murray (GBR)Los jugadores más laureados de la historia de la competición creada en 1970:1. Novak Djokovic (SRB) 7 (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023)2. Roger Federer (SUI) 6 (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)3. Pete Sampras (USA) 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999). Ivan Lendl (CZE) 5 (1981, 1982, 1985, 1986, 1987)5. Ilie Nastase (ROM) 4 (1971, 1972, 1973, 1975)