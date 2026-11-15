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Los diez últimos vencedores del Masters ATP y palmarés

Los diez últimos vencedores del Masters ATP y palmarés
El tenista serbio Novak Djokovic sirve ante el noruego Casper Ruud en un partido del torneo ATP Finals, en la ciudad italiana de Turín, el 15 de noviembre de 2021 Marco Bertorello
AFP
15 de noviembre de 2026

Los diez últimos vencedores del Masters ATP, el torneo que reúne a partir del domingo en Turín a los ocho mejores tenistas de la temporada:

2025: Jannik Sinner (ITA)

2024: Jannik Sinner (ITA)

2023: Novak Djokovic (SRB)

2022: Novak Djokovic (SRB)

2021: Alexander Zverev (GER)

2020: Daniil Medvedev (RUS)

2019: Stefanos Tsitsipas (GRE)

2018: Alexander Zverev (GER)

2017: Grigor Dimitrov (BUL)

2016: Andy Murray (GBR)

Los jugadores más laureados de la historia de la competición creada en 1970:

1. Novak Djokovic (SRB) 7 (2008, 2012, 2013, 2014, 2015, 2022, 2023)

2. Roger Federer (SUI) 6 (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)

3. Pete Sampras (USA) 5 (1991, 1994, 1996, 1997, 1999)

. Ivan Lendl (CZE) 5 (1981, 1982, 1985, 1986, 1987)

5. Ilie Nastase (ROM) 4 (1971, 1972, 1973, 1975)

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