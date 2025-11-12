Los Dallas Mavericks despiden al mánager general Harrison, que negoció el traspaso de Doncic a los Lakers

El estadounidense Nico Harrison, figura clave en el traspaso de Luka Doncic de Dallas a Los Angeles Lakers, fue cesado el martes de su cargo de gerente general y presidente de operaciones de básquetbol de los Mavericks.

El propietario de los Mavericks, Patrick Dumont, anunció la decisión tras un inicio de temporada de la NBA de Dallas de tres victorias y ocho derrotas y los aficionados coreando "Despidan a Nico" en cada partido como local.

"Esta decisión refleja nuestro compromiso continuo con la construcción de una organización con aspiraciones de campeonato, una que cumpla con nuestros jugadores, nuestros socios y, lo que es más importante, con nuestros aficionados", dijo Dumont.

Los Mavericks nombraron al vicepresidente de personal de jugadores, Michael Finley, y al subgerente general, Matt Riccardi, como gerentes generales interinos conjuntos para supervisar las operaciones de baloncesto.

La superestrella eslovena Doncic, uno de los jugadores favoritos de la afición de Dallas, ha contribuido a la recuperación de los Lakers, uniéndose a Wilt Chamberlain como los únicos jugadores de la NBA en anotar al menos 40 puntos en los tres primeros partidos de una temporada.

Los Mavs, por su parte, han tenido dificultades con Kyrie Irving lesionado en una rodilla, a pesar de haber obtenido a Anthony Davis en el traspaso de Doncic y contar con Cooper Flagg, la primera selección del Draft de la NBA de 2025.

Bajo la dirección de Harrison, que asumió el cargo en junio de 2021, los Mavericks perdieron ante Boston en las Finales de la NBA de 2024 y cayeron en las Finales de la Conferencia Oeste de 2022 con Golden State.

Dumont publicó una carta a los aficionados explicando su decisión y solicitando su continuo apoyo.

"Nadie en la organización de los Mavericks está contento con el inicio de lo que todos creíamos que sería una temporada prometedora", escribió.

"Ustedes tienen altas expectativas para los Mavericks, y yo las comparto. Cuando los resultados no cumplen con las expectativas, es mi responsabilidad actuar", agregó Dumont.

Agradeció a los aficionados su paciencia y apoyo y, sin mencionar el traspaso de Doncic, añadió: "Entiendo el profundo impacto que han tenido estos difíciles últimos meses. Sepan que estoy totalmente comprometido con el éxito de los Mavericks".