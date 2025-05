Los cuerpos de los tenistas piden descanso... y los jugadores también

Arthur Fils con fractura por estrés, Alex De Miñaur en "burn out", Casper Ruud lesionado en la rodilla desde abril... el asunto recurrente del calendario infernal del tenis mundial resurge en Roland Garros, donde varios jugadores denuncian las obligaciones impuestas sobre todo por la ATP.

Eliminado el jueves por el kazajo Alexander Bublik (62º) después de haberse llevado los dos primeros sets, el N.9 del mundo Alex De Miñaur se presentó especialmente abatido en la conferencia de prensa.

"Estoy cansado mentalmente, un poco en burn out. Ha habido mucho tenis", consideró el jugador de origen uruguayo de 26 años, apuntando a un calendario, en su opinión, demasiado cargado, y que algunos jugadores exprimen más aún disputando torneos de exhibición.

"Es necesario acortar el calendario" de torneos, que se extiende actualmente desde enero a finales de noviembre, reclamó De Miñaur.

El viernes por la noche, fue el N.1 francés Arthur Fils el que tuvo que tirar la toalla.

La víspera, el 14º del mundo había sufrido molestias en la espalda y calambres durante su victoria en cinco sets ante el español Jaume Munar.

Eliminado en segunda ronda el miércoles, Casper Ruud (8º) reveló en conferencia de prensa que jugó desde abril con una lesión en la rodilla derecha.

"Nos sentimos obligados a jugar debido a las reglas de la ATP. En los torneos obligatorios, tenemos la impresión de que hay mucho que perder si no acudimos, en términos financieros, de clasificación, de oportunidades", explicó el noruego.

Como aparece detallado en el reglamento del principal circuito masculino, cada jugador del top-30 debe participar en los Masters 1000, en las finales ATP -si se clasifica para ellas- así como en un mínimo de cinco ATP 500 al año.

En caso de ausencia en varios de esos eventos, los jugadores pueden llegar a perder íntegramente su prima anual.

- "Culpa" y "presión" -

"Cuando no acudimos, las sanciones (económicas) son duras. Todo el mundo juega, gana puntos, y tú no. Eso obliga a los jugadores a ir cuando están lesionados, enfermos. No creo que eso sea muy justo", opinó Ruud.

Aunque no hay sanción económica en caso de ausencia en Grand Slam, el número de puntos en juego es tan elevado que una ausencia puede hacer caer a las profundidades del ranking ATP.

De regreso al circuito luego de más de seis meses de ausencia para tratarse una lesión de espalda, la checa Barbora Krejcikova confesó haber jugado mermada toda la temporada 2024, lo que no le impidió conquistar Wimbledon.

"Estaba lesionada en Australia", durante el primer mes de la temporada", aseguró a la AFP antes de Roland Garros.

"Iba mejor algunos meses, menos bien otras semanas... El paso de la hierba a la tierra batida (para el torneo olímpico) y después a pistas duras no me ayudó", añadió la N.16 del mundo.

En el circuito femenino, las mejores jugadoras deben disputar los WTA 1000 y al menos seis WTA 500 al año.

Cuando surge la cuestión de jugar a pesar de estar lesionada, "se siente mucha culpa, presión de los patrocinadores, presión ligada a la clasificación", indicó la antigua N.2 del mundo Ons Jabeur.

"Saber cuándo parar y cuando apretar los dientes es muy difícil", incluso superados los 30 años, estima la tres veces finalista de Grand Slam.

Un dilema que va más allá del mundo de la raqueta, como demuestran las críticas del jugador brasileño del Real Madrid Vinicius, contra el "loco calendario" del fútbol, o el boicot al circuito WTT por jugadores chinos de tenis de mesa para denunciar las multas infligidas en caso de ausencia en determinados torneos.