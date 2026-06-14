Los Carolina Hurricanes ganan su primer título de la NHL desde 2006

Con una última victoria por 3-0, los Carolina Hurricanes derrotaron este domingo a Vegas Golden Knights en la final de la liga norteamericana de hockey sobre hielo (NHL) y alzaron el segundo título de su historia.

Carolina salió victorioso de la Stanley Cup, como se conoce a esta serie final por el título, por un global de 4-2.

Con su victoria definitiva en Las Vegas, los Hurricanes pusieron fin a 20 años de espera para coronarse campeones por segunda vez en su historia.

Taylor Hall, Jackson Blake y Nikolaj Ehlers lograron los goles de Carolina.

Los Hurricanes suceden en el palmarés a los Florida Panthers, ganadores de las dos pasadas temporadas.