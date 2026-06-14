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Los Carolina Hurricanes ganan su primer título de la NHL desde 2006

Los Carolina Hurricanes ganan su primer título de la NHL desde 2006
Jugadores de los Carolina Hurricanes celebran su victoria ante los Vegas Golden Knights en la Stanley Cup de la NHL el 14 de junio de 2026 BRUCE BENNETT
AFP
14 de junio de 2026

Con una última victoria por 3-0, los Carolina Hurricanes derrotaron este domingo a Vegas Golden Knights en la final de la liga norteamericana de hockey sobre hielo (NHL) y alzaron el segundo título de su historia.

Carolina salió victorioso de la Stanley Cup, como se conoce a esta serie final por el título, por un global de 4-2.

Con su victoria definitiva en Las Vegas, los Hurricanes pusieron fin a 20 años de espera para coronarse campeones por segunda vez en su historia.

Taylor Hall, Jackson Blake y Nikolaj Ehlers lograron los goles de Carolina.

Los Hurricanes suceden en el palmarés a los Florida Panthers, ganadores de las dos pasadas temporadas.

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