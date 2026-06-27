Los caboverdianos celebran la gesta de sus Tiburones Azules en el Mundial

Bocinas, gritos, redobles de tambor e infinidad de cánticos: Cabo Verde celebró hasta altas horas de la madrugada del sábado la hazaña de sus Tiburones Azules, que siguen haciendo soñar a este pequeño país insular del África Occidental, clasificado a dieciseisavos de su primer Mundial tras el 0-0 ante Arabia Saudita.

Durante casi 96 minutos, los goles se negaron a llegar y la tensión era palpable en los rostros de los aficionados que habían salido en masa a las zonas de aficionados y a los bares de la capital, Praia.

Pero el cielo de la ciudad se iluminó con fuegos artificiales desde el momento del pitido final, sinónimo de la clasificación de Cabo Verde para la fase eliminatoria, donde ya espera a la campeona del mundo Argentina.

"Clasificar para la siguiente ronda del Mundial y enfrentarse a Argentina es extraordinario. Jugar contra Messi, ganemos o perdamos, será un momento enorme para este pequeño país", declaró con los ojos brillantes de emoción Horácio Semedo, un jurista que salió a las calles de Praia para celebrar.

- "Orgullo colectivo" -

Con tres empates en otros tantos partidos y aprovechando la eliminación de Uruguay, derrotada por España, los Tiburones Azules lograron el viernes en Houston su billete para la fase de eliminación directa, donde se enfrentarán a la Albiceleste.

Objetivo cumplido para el presidente de la Federación de Fútbol del archipiélago, Mario Semedo, quien había declarado a la AFP que "el gran objetivo" era "al menos superar la primera fase".

"Habría sido aún más bonito si hubiéramos marcado al menos un gol (el viernes contra Arabia Saudita), pero lo esencial es que nos hayamos clasificado", confió Janisa Correia, comerciante de 40 años en Praia.

La fiesta continuó hasta la madrugada, haciendo simbiosis con un festival de música.

Pero los dieciseisavos de final contra el vigente campeón del mundo estaban en boca de todos.

"No nos arredramos ante España (0-0), estuvimos a la altura de Uruguay (2-2) y estoy convencido de que enfrentaremos a Argentina con dignidad. Quiero ver a Messi intentar engañar a nuestro portero, que hará todo lo posible por defender el honor de nuestra nación", dijo entusiasta Jorge Tavares, artista de 58 años.

"Nuestra selección juega con amor por su país y con un compromiso total. Llegar a los dieciseisavos de final es una bella recompensa para un equipo sin grandes estrellas", estimó Edmilson Pereira, estudiante en la universidad.

Praia entera parecía congregada en las zonas de aficionados para vivir esta hazaña colectiva al ritmo de las batucadas.

Es el caso de Hery de Almeida, de 29 años, quien confesó a la AFP que suele ser un hincha solitario, pero que esta vez quiso "llenar su corazón de ese orgullo colectivo".