Los actuales Knicks "nunca se dan por vencidos", dice Bill Bradley, campeón con Nueva York

Presente en los dos títulos conquistados por los New York Knicks, Bill Bradley cree que el actual plantel "tiene una buena oportunidad de ganar" las Finales de la NBA ante San Antonio Spurs porque ha demostrado que "nunca se da por vencido".

Este miembro del Salón de la Fama, de 82 años, cree que los Knicks han recuperado el espíritu colectivo de los equipos que triunfaron en 1970 y 1973, a los que Bradley perteneció antes de emprender una carrera política en la que fue senador por Nueva Jersey.

PREGUNTA: ¿Qué espera de estas Finales en las que Nueva York no parte como favorito?

RESPUESTA: "De verdad creo que tienen una oportunidad, porque ahora mismo tienen algo inasible, y es que creen en ellos mismos. Han superado la adversidad. Han comprendido el valor de la abnegación, eso es enorme. (...) Sean cuales sean las circunstancias, nunca se consideran derrotados. Confían en que encontrarán la manera de ganar".

P: ¿Cómo describiría su juego?

R: "El balón circula bien, bloquean bien en el rebote, pasan, se ayudan en defensa, todas las cosas que hace un equipo ganador (...) Son buenos jugadores y han entendido que cada uno tiene cualidades diferentes, que serán complementarias si juegan como deben. Quedan cuatro partidos por ganar y, si se mantienen en esta línea, tienen buenas posibilidades de lograrlo, aunque nadie ha jugado aún una final contra un jugador que mide 2,24 m y tiene 2,45 m de envergadura (Victor Wembanyama)".

P: ¿Hay un hilo conductor entre sus Knicks y estos?

R: "Si miras a los equipos que han ganado títulos, ya sean nuestros Knicks, los Bulls y Lakers de Phil Jackson, los Warriors de Steve Kerr o los equipos de Gregg Popovich en San Antonio, todos jugaban de manera altruista. Se ayudaban entre sí, dominaban los fundamentos. No es nada del otro mundo".

P: ¿Hubo un momento clave para los Knicks durante estos playoffs?

R: "En 1970, nuestro pívot y líder, Willis Reed, se lesionó (en un muslo durante el quinto partido de la final contra los Lakers). Tuvimos que reinventar nuestro ataque. Lo hicimos y ganamos ese quinto partido. Eso nos impulsó hasta la victoria en el séptimo partido con confianza. Y creo que lo que hizo (Jalen) Brunson en el último cuarto (del primer partido de la final de la Conferencia Este contra Cleveland) tuvo el mismo efecto (16 puntos anotados, de los cuales 11 consecutivos)".