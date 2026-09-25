Los abogados de los acusados de matar a Aramburu denuncian en París un caso "contaminado" políticamente

Los abogados de los dos hombres que dispararon al exrugbier internacional argentino Federico Martín Aramburu denunciaron este jueves en la corte de París un caso "contaminado" en el que se encasilla a sus clientes como activistas de ultraderecha.

Aramburu estaba desarmado cuando murió el 19 de marzo de 2022 por diez disparos tras una disputa banal en la terraza de un bar de París.

El autor de los tiros mortales es Loïk Le Priol, de 32 años, y Romain Bouvier, de 35, fue el primero en disparar.

El veredicto se conocerá este viernes.

La fiscalía solicitó 27 y 20 años de prisión, respectivamente, para los dos hombres, quienes niegan haber tenido la intención de matarlo y la premeditación.

El abogado de Le Priol, Xavier Nogueras, describió un caso "viciado" y "contaminado" desde el principio por "la apisonadora" de la prensa, que según él lo calificó de "crimen fascista".

"Cuando se inyecta ideología en un crimen, se impide la serenidad necesaria" para comprenderlo, prosigue Nogueras, quien recuerda que la afiliación política de los acusados no se ha tomado en consideración como circunstancia agravante.

"Los monstruos no existen", estima Hugues Vigier, abogado de Bouvier.

El letrado insta al jurado a "deshacerse de las imágenes en las que se ha encasillado a unos y a otros" y les pide que recalifiquen los hechos como violencia voluntaria con arma.

Su colega, la abogada Sophie Rey-Gascon, sostiene que el tribunal deberá abstraerse de "la mecánica infernal del relato, de la fantasía", y evitar una visión maniquea de los hechos con "el bando del bien y el bando del mal".

"Os cuesta quererlo, porque os han inundado con una parte de lo que era, el trasfondo de extrema derecha", estima la letrada sobre Bouvier.

Cuando Bouvier abrió fuego contra Aramburu, "quizá no estaba en peligro, pero se sintió en peligro", insiste ella.

En cuanto a Le Priol, el abogado no afirma explícitamente que disparó en legítima defensa, pero lo da a entender.

Le Priol siempre dijo "que se defendió" en una pelea, recuerda Nogueras.