Londres planea un maratón ampliado y dividido en dos días en 2027

Los organizadores del maratón de Londres están planeando un formato repartido en dos días y que permitirá aumentar el número de participantes a 100.000 personas para la edición de 2027, desveló este miércoles el diario The Guardian.

Cada año, la popular carrera británica genera muchas más solicitudes que los dorsales disponibles. Por ejemplo, más de 840.300 personas se inscribieron para el sorteo de dorsales de la contienda 2025, pero solamente 57.500 pudieron tomar la salida por el cupo existente.

Más de un millón de personas había manifestado su interés en tomar parte en la edición de 2026, prevista el domingo 26 de abril.

Según The Guardian, los organizadores están trabajando en un proyecto bautizado internamente como "Double London Marathon", que permitiría elevar la cifra de participantes a 100.000 a lo largo del fin de semana.

Las carreras masculina y femenina tendrían lugar en días diferentes.

"Londres es la capital mundial del deporte y el alcalde celebra trabajar con el maratón de Londres y sus patrocinadores para organizar el próximo año un evento que se celebraría en dos días", dijo a la AFP un portavoz del alcalde, el laborista Sadiq Khan.

El maratón de Londres es uno de los siete "World Marathon Majors", las carreras de 42,195 km con mayor renombre. Los otros de esa lista son los de Tokio, Boston, Berlín, Sídney, Chicago y Nueva York.