Lo mejor del fútbol panameño fue galardonado

Una noche de glamour, fútbol y reconocimientos se vivió el pasado 26 de diciembre durante la Gala AF11TPA 2025, que premió a lo mejor del fútbol panameño durante 2025.

La ceremonia, celebrada en un hotel de la Ciudad de Panamá, contó con varias de las figuras más importantes del balompié nacional y sirvió para enaltecer a los jugadores Mundialistas con la Selección de Panamá en Rusia 2018, donde un grupo de ellos dijeron presente.

Fueron 20 nominaciones para resaltar la excelencia en la Liga Femenina de Fútbol, Liga PROM y la Liga Panameña de Fútbol.

Michael Amir Murillo se llevó el premio al mejor jugador panameño en el extranjero. Mientras que Marta Cox, fue la galardonada con su contraparte femenina.

En el plano local, el Plaza Amador fue el gran vencedor del evento, con sus jugadores levantando los galardones.

Samuel Castañeda (portero), Jimar Sánchez (defensa), Alberto Quintero (volante) y Jorlian Sánchez (delantero) como los mejores en sus posiciones en la LPF. El mejor DT fue para Mario Méndez.

Entre otros ganadores sobresalen: Everardo Rose, como el jugador del año en la LPF, Karla Riley, jugadora del año en la LFF y Ernie Mares, jugador del año en la Liga PROM.

El evento fue organizado por la Asociación de Futbolistas profesionales de Panamá (AFUTPA), con el apoyo de patrocinadores.