Llegan a campamento base los cuerpos de montañistas muertos en avalancha en Pakistán

Un equipo de búsqueda trasladó los cuerpos del renombrado montañista Nirmal Purja y de tres de sus compañeros al campamento base de la cumbre donde murieron tras una avalancha, informó el miércoles el Club Alpino de Pakistán (ACP).

Purja, de 43 años, dirigía la expedición en la que falleció el jueves junto con otros nueve alpinistas, entre ellos seis guías de alta montaña nepalíes, arrastrados por una avalancha en el Broad Peak —la 12ª cima más alta del mundo, con 8.047 m de altitud—, en el norte de Pakistán.

"Con gran tristeza confirmamos que, tras una operación de recuperación excepcionalmente difícil y técnicamente exigente en el Broad Peak, los cuerpos de Nirmal Purja, Zhong Wang, Nima Sherpa y Kilu Sherpa fueron recuperados con éxito y llegaron al campamento base", publicó el ACP en redes sociales, citando también a un montañista chino y otros dos escaladores nepalíes.

"Si bien este día marca un importante hito, tres escaladores siguen desaparecidos", recordó el club, en referencia a otros dos nepalíes y un pakistaní.

"Seguimos comprometidos a apoyar todos los esfuerzos posibles para localizarlos y recuperar sus cuerpos, siempre que las condiciones lo permitan, para que ellos también puedan ser devueltos a sus seres queridos", añadió.

Los restos de otros tres miembros del equipo —una estadounidense, una omaní y un nepalí— ya habían sido trasladados en avión desde la montaña a la ciudad de Skardu, en el norte de Pakistán.

Esta tragedia ha causado consternación y dolor en el mundo del montañismo. El presidente de la Asociación Nacional de Guías de Montaña de Nepal, Tul Singh Gurung, afirmó que habían "perdido a toda una generación de montañistas consumados".

El ACP señaló que los cuerpos de los cuatro escaladores recuperados este miércoles serían devueltos a sus familias.

"Esperamos que esta recuperación les brinde un grado de consuelo y la oportunidad de dar sepultura a sus seres queridos con la dignidad que merecen", indicó el club.

El Broad Peak, situado en la cordillera del Karakórum, en el norte de Pakistán, está considerado como una de las ascensiones más difíciles y técnicas entre los picos de más de 8.000 metros de altitud.

Su cumbre fue alcanzada por primera vez en 1957 por un equipo austríaco.