Living Legacy borra invicto de Doña Perfecta en el Clásico Familia Duque

La colorada Living Legacy escenificó ayer una de sus mejores presentaciones de su campaña en la pista del Hipódromo Presidente Remón, cuando en dicha cartilla superó a las mejores potrancas nativas de tres años en el Clásico Tomás Gabriel Duque y Tomás Gabriel Altamirano Duque.

La carrera, que servía como la segunda de la Triple Corona de potrancas nativas de tres años y selectiva a la Copa Dama del Caribe, se celebró en el séptimo orden de la programación, sobre mil 700 metros y bolsa de $50,600, con una matrícula de diez ejemplares.

Con esta resonante victoria, en un electrizante final, vengaba sus tres derrotas en pruebas conmemorativas a manos de la hasta ayer invicta Doña Perfecta, frustando su intención de una Triple Corona.

La ganadora es una hija de Tom’s D’Etad en Liza T por Awesome Again, defensora de las divisas del Stud Shivam Maharaj Racing, bajo los cuidados del preparador Eligio Ocaña y la magistral monta de Luis E. Arango.

El tiempo de la carrera marcó en el cronómetro 1:48.0 para los 1,700 metros, luego de parciales de 23:3/5 el primer cuarto de milla, 48.0 para los 800 metros y 1:14.1los mil 200 metros.

Tras la ganadora arribaron a la meta Doña Perfecta, Avril, Learning To FLy Tamara La Bella, que cerró el marcador.

Living Legacy deja foja de siete presentaciones con tres triunfos y cuatro escoltas, acumulando una bolsa en su meritoria campaña de $67,060, con un promisorio fututro.

Dicho evento otorgó seis puntos a la ganadora, cuatro a la escolta y dos a la tercera casilla, en las pruebas clasificatorias a la Copa Dama del Caribe.

Luego de celebrarse las dos primeras pruebas clasificatorias al evento de la Serie Hípica del Caribe, las puntuaciones marcan así: Living Legacy y Doña Perfecta con 18 puntos, Avril 2 y Learning To Fly un tanto.

Próxima carrera de la Triple Corona

La última prueba de la Triple Corona de potrancas criollas de tres años de edad y selectiva a la Copa Dama del Caribe, se celebrará con el Clásico Familia Arango en la edición 26, fijado para el domingo 23 de agosto.

En esta última carrera se anotarán siete puntos a la ganadora, cinco a la segunda posición y tres puntos al tercer peldaño.

Acto de premiación

En la ceremonia protocolar de entrega de premios, la oferente de la copa del triunfo, a nombre de la familia homenajeada, fue Giselle Torres, recibida por Shivam Maharaj.