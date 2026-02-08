Lindsey Vonn fue operada por una fractura en la pierna izquierda

La estrella estadounidense del esquí alpino Lindsey Vonn, que sufrió una violenta caída este domingo en el descenso de los Juegos Olímpicos de Invierno, fue operada por una fractura en la pierna izquierda, anunció el hospital Ca'Foncello de Treviso.

"Lindsey Vonn, que sufrió una fuerte caída en la pista Olimpia delle Tofane de cortina, durante el descenso, fue atendida por el servicio médico de los Juegos Olímpicos y transportada en helicóptero al hospital Codivilla" de Cortina, explicó el comunicado del hospital de Treviso.

"Se tomó luego la decisión de su traslado al hospital Ca'Foncello de Treviso, donde la deportista estadounidense quedó ingresada y bajo el cuidado de un equipo multidisciplinar", continúa el texto.

"Por la tarde fue sometida a una intervención quirúrgica ortopédica para consolidar una fractura de la pierna izquierda", añadió el hospital.

Vonn, de 41 años, se cayó después de apenas trece segundos de descenso en Cortina d'Ampezzo, donde competía ya con una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda por otra fuerte caída sufrida nueve días antes en Crans Montana (Suiza).